Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü Bulanıkta yakalandı

8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü Bulanıkta yakalandı

09:4423/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Bulanık’ta 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bulanık’ta 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş’un Bulanık ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bulanık ilçesinde operasyon düzenlendi.

Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahsın Bulanık ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 22 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, 8 yıl 4 ay hapis cezasının infazı amacıyla Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



#Muş
#Bulanık
#firari
#hükümlü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Manisa 7 bin 459 konut kura çekimi bugün mü, saat kaçta?