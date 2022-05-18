80 yaşındaki amcadan dolandırıcılara tepki: Ne istediniz benim gibi yaşlı adamdan

Olay, şubat ayında meydana geldi. İki çocuk ve iki torun sahibi Hüseyin Özay, telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan kişiye 7 bin TL yolladı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Özay, savcılığa başvurdu. Yapılan inceleme sonucu tespit edilen yedi dolandırıcılık şüphelisi hakkında dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla haklarında 16’şar yıl hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar Halil Akdağ, İbrahim Akman, İsmail Çakırca, Mahmut Can, Ömer Ateş, Reşat Dürdi ve Reşat Yıldız suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

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Hüseyin Özay ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Beni dolandıran kişiler hakkında davacı ve şikayetçiyim. Olay günü cep telefonumdan arayan kişi kendisini polis olarak tanıtarak, küçük oğlumun yanlarında olduğunu, telefonu kendisine vereceklerini söyleyerek, ne isterse yapmamı talep ettiler. Telefonda benimle konuşan ikinci kişinin sesi aynı oğlumun sesine benziyordu. Oğlum gibi konuştuğum kişi benden 15 bin lira vermemi ve bu parayı da PTT’den havale yapmamı söyleyince bende oğlumun başına bir şey geldi, diyerek panikledim. Oğlumun düğününden kalan altınları hemen kuyumcudan bozdurarak, istedikleri yere PTT’den havale ettim. Daha sonra beni arayan numarayı aradığımda kendilerine ulaşamadım. Benim gibi kim bilir kaç kişiyi bu yolla dolandırdılar.” diye konuştu.

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Hüseyin Özay, duruşmada sanıklara, “Ne istediniz benim gibi yaşlı adamdan? Biraz Allah’tan korksunlar" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAF 12 Kırıkkale’de yaşayan emekli Fevzi G.’yi telefonla arayarak kendisini \"başkomiser\" olarak tanıtan dolandırıcı, bir suça karıştığı gerekçesiyle banka hesap numarasına para göndermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Fevzi G. evinde bulunan altınlarını nakit paraya çevirmek için kuyumcuya geldi. Zafer Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Metin Akçalı ise 257 bin lirayı göndermek için IBAN numarasını istedi. Fevzi G.’nin oğluna göndermek için verilen hesap numarasında ad ve soyadın farklı olduğunu fark eden kuyumcu Akçalı, durumdan şüphelenince dolandırıcıyı aradı. Kendisini polise ihbar edeceğini söyleyince de telefonu kapandı. Metin Akçalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterisi olduğu yaşlı bir vatandaşın 257 bin liralık altın bozduracağını ve parayı da havale yapacağını söyledi. Müşterisi Fevzi G.’den para isteyen kişinin oğlu olmadığını fark eden Akçalı, \"Yaklaşık 257 bin liralık bir altın bozduracağını ve bir akrabasına havale yapacağını söyledi. Ben de önce altınları hesapladım. Amcayı da tanıyorum daha önceden de benim müşterimdi. Bu 257 bin lirayı da bana bunu havale yap dedi. Havale yaparken oğluna göndereceğini söyledi. Adamın ismini bildiğim için baktım yabancı bir isim çıkıyor, IBAN’ı girdiğim zaman. Sonra ’Amca sen bu parayı kime gönderiyorsun’ dedim. Amca tereddüt etti, biraz kızardı. Ben de şüphelendim. Sonra kapıya gitti kendisi, tekrar geldi. Bana isim verdi ’Şu isime havale yapacaksın’ dedi. Bir baktım dolandırıcı. Dedim ki ’Amca bak sen dolandırılıyorsun bak bu seni kandıracak senin 257 bin lira paran yazık günahtır heba olacak ve bu hırsızlıktır, suçtur’ dedim\" diye konuştu. Akçalı, \"Tabii burada polis arkadaş da vardı. Sağ olsun bu konuda bana da yardımcı oldu. Daha sonra karşı taraf amcayı aradı. Tekrar telefonu elime alınca da adam telefonu yüzüme kapattı. Parası da helalmiş. Ben hakimim, bek kaymakamım, ben belediye başkanıyım, ben valiyim, ben emniyet müdürüyüm, ben savcıyım diye kendisini tanıtan kişiler para istenirse kuyumcu arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza söylesin\" dedi. Kırıkkale’de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini \"başkomiser\" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi. Kırıkkale’de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini \"başkomiser\" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi. Kırıkkale’de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini \"başkomiser\" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi. Kırıkkale’de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini \"başkomiser\" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi. Kırıkkale’de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini \"başkomiser\" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi. Kırıkkale’de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini \"başkomiser\" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi. Gerçek kuyumcuda ortaya çıktı: 257 bin lirasını az kalsın dolandırıcıya kaptırıyordu Kırıkkale'de bir kuyumcu, altınlarını bozdurmak için iş yerine geldiği 73 yaşındaki adamın 257 bin lirasını kendisini "başkomiser" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırmasını engelledi. BiP'te paylaş

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