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İSTANBUL

98. yıl coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 98. yıldönümünde coşku vardı. Edirne’den Kars’a Rize’den Diyarbakır’a, İstanbul’dan İzmir’e kadar bütün illerde ve KKTC’de kutlamalar düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​98. yıl coşkusu
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Edirne’den Kars’a, Rize’den Diyarbakır ve İstanbul’a kadar tüm Türkiye ve KKTC’de kutlamalar düzenlendi.

7’den 77’ye bayrağını alan herkes sokaklara ve meydanlara akın etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul Vatan Caddesi’nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi. Kapadokya ve Pamukkale’de sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

ZİRVEDE KUTLAMA

İstanbul Kadıköy’de klasik otomobillerden oluşan Cumhuriyet Konvoyu, kutlamalara renk kattı.

Erzurum’da üniversite öğrencileri, AFAD gönüllüleri ile bir grup dağcı, bayramı Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerinin zirvesinde kutladı.

Kars’ta kar yağışı altında düzenlenen programa Siirt’in Eruh ilçesinde 1994 yılında oğlu şehit olan anne Asiye Balk da katıldı.

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Evlat nöbetindeki aileler Cumhuriyet Bayramını kutladı
OYNAT 00:48
Evlat nöbetindeki aileler Cumhuriyet Bayramını kutladı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, Cumhuriyet Bayramının 98'inci yılını kutladı. Evlat nöbetindeki aileler, İstiklal Marşı eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbetinde 788 gün geride kaldı.

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