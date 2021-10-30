​98. yıl coşkusu

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Edirne’den Kars’a, Rize’den Diyarbakır ve İstanbul’a kadar tüm Türkiye ve KKTC’de kutlamalar düzenlendi.

7’den 77’ye bayrağını alan herkes sokaklara ve meydanlara akın etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul Vatan Caddesi’nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi. Kapadokya ve Pamukkale’de sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

ZİRVEDE KUTLAMA

İstanbul Kadıköy’de klasik otomobillerden oluşan Cumhuriyet Konvoyu, kutlamalara renk kattı.

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Erzurum’da üniversite öğrencileri, AFAD gönüllüleri ile bir grup dağcı, bayramı Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerinin zirvesinde kutladı.

Kars’ta kar yağışı altında düzenlenen programa Siirt’in Eruh ilçesinde 1994 yılında oğlu şehit olan anne Asiye Balk da katıldı.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Bu millet bundan sonra da tüm gücüyle küresel oyunların çarklarını kıracaktır