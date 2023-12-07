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99.Madde ilk kez devrede

BM Şartı'nın 99. maddesinin verdiği yetkiyi ilk kez kullanan Genel Sekreter Antonio Guterres, Gazze’deki felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi.

04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:16 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Antonio Guterres.
Antonio Guterres.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca BM Şartı’na bağlı yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephaen Dujarric, mektubu paylaştı. Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak “8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara” neden olduğunu belirtti. Guterres, İsrail’in askeri operasyonları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü vurguladı. Guterres, uluslararası toplumun Gazze’de şiddetin daha da artmasını önlemek ve krizin sonlanması için etkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret ederek, “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil” ifadelerini paylaştı. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri’ne, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi veriyor.



#Birleşmiş Milletler
#Gazze
#Birlemiş Mİlletler Güvenlik Konseyi
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