A Takımı ile harekat zirvesi

Bu hafta yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve ve Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) Barış Pınarı’nda gelinen nokta değerlendirilecek. ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların da masaya yatırılacağı toplantıda, Erdoğan’ın Türkiye’nin atacağı adımlar konusunda kurmaylarını bilgilendireceği belirtiliyor.

GÜVENLİ BÖLGE PLANLARI

Güvenli bölge konusunda hazırlanan planların da ele alınacağı toplantıda Türkiye’nin bu konuda üzerine düşeni yapacağı ve bu konuyu uluslararası arenaya taşıyacağı belirtiliyor. Varılan mutabakatlar kapsamında bölgeden terör unsurlarının çekilmemesi halinde Türkiye’nin operasyonlara kaldığı yerden devam etmesi bu konuda atılacak adımların da hem MKYK da hem de MYK’da değerlendirilmesi bekleniyor.

6 BAŞLIKTA ANLIK TAKİP

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AK Parti Genel Merkezi de Barış Harekatı’nın başladığı günden bugüne Suriye’nin kuzeyi ve güvenli bölge konusunu 6 başlık adı altında yakından takip ediyor. Suriye’nin kuzeyi ve güvenli bölgeye dair gelişmeler başlığında operasyon hakkında gelinen nokta yer alırken Türkiye’den yapılan resmi açıklamalar ulusal gelişmeler başlığında toplanıyor. Yabancı liderlerin Barış Pınarı hakkında yaptığı değerlendirmeler ise uluslararası resmî açıklamalar da toplanırken operasyonun uluslararası yansımalarına bakılıyor.

Merkel’le Suriye ‘yi görüştüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanısıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.