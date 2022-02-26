​AB ile yeni bir moddayız ​

-vrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye raporu hazırlığı kapsamında hafta başından itibaren Türkiye’de gerçekleştirdiği temasları basın toplantısında değerlendirdi.

Ukrayna’ya Rusya saldırısı ve Türkiye’nin tavrına değinen Amor, “Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlar içerisinde Türkiye’nin içinde bulunduğumuz ortamdaki taahhüdünü kristal netliğinde ortaya koymuş olması bizim açımızdan son derece önemli” dedi. Türkiye raporu hazırlığı kapsamındaki çalışmalarına ve temaslarına ilişkin bilgi veren Amor, “İlişkilerimizde artık yeni bir hava, yeni bir mod içerisindeyiz. Bu son derece olumlu bir hava. Karşılıklı güven tazeliyoruz, yeniden kazanıyoruz” dedi.

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