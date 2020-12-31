ABD ile ortak çalışma grubu

2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, “Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Doğu Akdeniz etrafındaki kıyıdaş ülkelere değil, sadece AB’ye değil herkese gösterdik” dedi. 2020’de Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde inişler çıkışlar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız. AB’nin de hazır olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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TEKLİF ONLARDAN

ABD’nin CAATSA yaptırımlarının siyasi olarak yanlış bir karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin egemenlik haklarına saldırı olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman diyalogdan yana olduğu için söz konusu teklife evet dediğini bildirdi. Teklifin ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’dan geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “(S400 konusundaki görüşmeler) Henüz ortak bir çalışma grubu kurulmadı. Ancak bu konuda görüşmeler var” bilgisini verdi. ABD’deki yeni yönetimle ilgili de Çavuşoğlu, “Söz konusu sorunların çözümü için de adım atmaya varız” dedi.

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FRANSA İLE YENİ SÜREÇ

Fransa’yla bir normalleşme süreci başlatıldığına da dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bir yol haritası üzerinde çalışılıyor. Fransa samimiyse ilişkilerimizi normalleştirebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. İngiltere’nin AB’den ayrıldığını anımsatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’yle ticaret anlaşması imzalandığını, Türkiye’nin her alanda İngiltere ile ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiğini belirtti.

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ÖNCELİĞİMİZ DİYALOG VE DİPLOMASİ

2021’de de Türkiye’nin önceliğinin diyalog ve diplomasi olacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Yeri geldiği zaman 2020’de olduğu gibi sert güç kullanmaktan hiçbir zaman tereddüt etmeyiz. Burada ikisini dengeli bir şekilde kullanarak akıllı gücümüzü pekiştireceğiz 2021’de. Gerek ABD ile gerek Avrupa’da yeni sayfalar açabiliriz. Bu sadece bize bağlı değil, onların da aynı anlayışta olması gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, 2020 yılını muhabirimiz Kıymet Sezer’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına değerlendirdi.

İkili ilişkilerimiz yoluna girecek

Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temasların olduğunu, bu diyaloğun dışişleri bakanlıkları düzeyinde de devam ettiğini belirterek, “Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz” dedi. Ankara ve Kahire’nin ülkedeki temsilcilikleri ile de temasların sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla geçen yıl uluslararası toplantılarda denk geldiklerinde görüştüklerini ve “bir yol haritası üzerinde çalışalım” dediklerini de aktardı. Çavuşoğlu, “Ama tabii komşu ülkelerle, diğer ülkelerle dengeler biraz farklı. Zamanla bunlar da yoluna girecektir” dedi.

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