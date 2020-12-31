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ABD ile ortak çalışma grubu

ABD ile ortak çalışma grubu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptırımlara ilişkin ABD’den ortak komisyon kurma teklifi geldiğini ve uzmanlar düzeyinde görüşmelerin başlatıldığını açıkladı. ABD ile diğer sorunların çözümü için de adım atmaya hazır olduklarını belirten Çavuşoğlu, Fransa ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarının da başlatıldığını söyledi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, “Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Doğu Akdeniz etrafındaki kıyıdaş ülkelere değil, sadece AB’ye değil herkese gösterdik” dedi. 2020’de Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde inişler çıkışlar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız. AB’nin de hazır olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Çavuşoğlu: S-400 ve F-35 konusunda teknik görüşmeler başladı bu kez teklif ABD'den geldi

TEKLİF ONLARDAN

  • ABD’nin CAATSA yaptırımlarının siyasi olarak yanlış bir karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin egemenlik haklarına saldırı olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman diyalogdan yana olduğu için söz konusu teklife evet dediğini bildirdi. Teklifin ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’dan geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “(S400 konusundaki görüşmeler) Henüz ortak bir çalışma grubu kurulmadı. Ancak bu konuda görüşmeler var” bilgisini verdi. ABD’deki yeni yönetimle ilgili de Çavuşoğlu, “Söz konusu sorunların çözümü için de adım atmaya varız” dedi.

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FRANSA İLE YENİ SÜREÇ

Fransa’yla bir normalleşme süreci başlatıldığına da dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bir yol haritası üzerinde çalışılıyor. Fransa samimiyse ilişkilerimizi normalleştirebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. İngiltere’nin AB’den ayrıldığını anımsatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’yle ticaret anlaşması imzalandığını, Türkiye’nin her alanda İngiltere ile ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiğini belirtti.

ÖNCELİĞİMİZ DİYALOG VE DİPLOMASİ

  • 2021’de de Türkiye’nin önceliğinin diyalog ve diplomasi olacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Yeri geldiği zaman 2020’de olduğu gibi sert güç kullanmaktan hiçbir zaman tereddüt etmeyiz. Burada ikisini dengeli bir şekilde kullanarak akıllı gücümüzü pekiştireceğiz 2021’de. Gerek ABD ile gerek Avrupa’da yeni sayfalar açabiliriz. Bu sadece bize bağlı değil, onların da aynı anlayışta olması gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, 2020 yılını muhabirimiz Kıymet Sezer’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına değerlendirdi.

İkili ilişkilerimiz yoluna girecek

Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temasların olduğunu, bu diyaloğun dışişleri bakanlıkları düzeyinde de devam ettiğini belirterek, “Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz” dedi. Ankara ve Kahire’nin ülkedeki temsilcilikleri ile de temasların sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla geçen yıl uluslararası toplantılarda denk geldiklerinde görüştüklerini ve “bir yol haritası üzerinde çalışalım” dediklerini de aktardı. Çavuşoğlu, “Ama tabii komşu ülkelerle, diğer ülkelerle dengeler biraz farklı. Zamanla bunlar da yoluna girecektir” dedi.

OYUN KURDUK OYUN BOZDUK

  • Libya, Suriye, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz meseleleri konusunda Çavuşoğlu, “Yeri geldi oyunu biz kurduk, yeri geldi ülkemizin çıkarları hilafına kurulan oyunları da biz bozduk” dedi. Azerbaycan’a Türkiye’nin desteğinin süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Ermenistan’a da ateşkesin koşullarını uygulayıp tüm komşularına saygı duyması halinde ilişkilerin normalleşebileceği çağrısı yaptı. Çavuşoğlu, Suriye konusunda ise ilk kez rejim ve muhalefetin anayasanın içeriği konusunda anlaştıklarını kaydetti.
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