ABD ile Suriye zirvesi

Suriye konulu Riyad’daki dörtlü liderler zirvesinin ardından bu kez teknik ekipler ABD’de bir araya geliyor. Suriye meselesine çözüm arayışları kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirilen temaslar, bugün Washington’da kurumsal düzeydeki görüşmelerle sürecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD’li mevkidaşı Christopher Landau’nun eş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, iki ülkenin Suriye politikalarındaki öncelikleri masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem başlıkları arasında, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürütülen ortak mücadele öne çıkıyor. Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından gerçekleşiyor. Bu kapsamda, yaptırımların kaldırılması süreci ve takvimi de gündeme alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için Sırbistan’a gitti. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Belgrad’da bir araya gelen Fidan, daha sonra Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’le görüştü. Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin yoğun siyasi diyalog ile ekonomiden enerjiye, turizmden kültür ve eğitime kadar her alanda kapsamlı iş birliğiyle karakterize edildiğini kaydeden Vucic, “Görüşmemizin bu ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına eminim. Türkiye, sahip olduğu büyük etki gücüyle tüm bölgenin istikrarı açısından kilit bir aktör konumundadır” dedi.