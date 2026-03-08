ABD ve İsrail'in planı çöktü

ABD-İsrail ittifakı, uzun süren askeri yığınağın ardından İran’a başlattıkları saldırının liderleri ortadan kaldırmakla iç huzursuzluğa sebep olacağını ve bunun da İran’daki rejimi devireceğini tasavvur ediyordu. Bu yılın başında yönetime karşı geniş çaplı protestolar yürüten İran halkının saldırı tehdidi arttıkça protestoları bitirmesi ve saldırılar başladığında da rejimin yanında konuşlanması ABD-İsrail ittifakını İran’ı bölge ülkeleriyle savaştırma planına itti. İran’ın Körfez ülkelerindeki askeri üslere saldırması bölgesel bir savaşa sebep olmadı. Bunun üzerine İsrail, Irak’ta konuşlu İranlı muhalif Kürt grupların saldırı başlatacağı yönünde bir propagandaya girişti. Bu propaganda da önce KDP, ardından KYB’nin karşı çıkmasıyla başarısız oldu. Son olarak, perşembe günü Nahçıvan Havaalanı’na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı Azerbaycan-İran gerilimini artırdı. İran, saldırının sorumluluğunu reddederken hızla yükselen gerilim aynı hızla düştü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın dün yaptığı açıklamada, “Bölge ülkelerinden özür dileriz. Oradan bize karşı herhangi bir saldırı olmadığı sürece biz de saldırmayacağız” diyerek ABD-İsrail ittifakının planlarını şimdilik suya düşürdü.

KÖRFEZ ÜLKELERİ STRATEJİK SABIR GÖSTERDİ

İran Devrim Muhafızları (DMO), ABD-İsrail ittifakının Tahran’ı hedef almaya başladığı 28 Şubat’tan beri Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldığı gerekçesiyle bu ülkelere saldırılar düzenledi. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar, en fazla saldırıya hedef olan ülkeler olarak öne çıktı. İsrail medyası bu süreçte Katar’ın saldırılara katıldığı yönünde dezenformasyon üretse de Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bu dezenformasyonları hızla yalanladı. Suudi Arabistan ve Türkiye ile de yakın koordinasyon kuran Körfez ülkeleri, İran’dan gelen füzelere sabırla karşı koymaya ve birlikte durmaya çalışarak savaşa dahil olmaktan kaçındı.

KÜRTLER BU KEZ OYUNA GELMEDİ

Saldırılarla İran’daki üst düzey liderleri ortadan kaldırarak bir bocalama hali oluşturduğuna inanan ABD-İsrail ittifakı, karadan operasyon yapamadığı için İran’a karadan saldıracak bir “Partner” arayışına girdi. Bu noktada, daha önce Suriye’de DEAŞ terör örgütüne karşı kullanılan Kürt gruplar akla gelen ilk seçenek olmuştu. Axios’ta ABD ve İsrail istihbaratlarından aldığı bilgilerle haberler yayınlayan Barak Ravid ve benzeri bazı gazeteciler, Kürt grupların Irak’tan İran’a yönelik saldırıya geçtiğini bile iddia etti. Buna karşılık Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), bu iddiaları kesinlikle yayınladı. İran’a yakınlığıyla bilinen Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani’nin sözleri ise ABD-İsrail ittifakının elindeki Kürt kartını çekip aldı. Talabani, ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafıyla görüştüğünü söyleyerek, “Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur. Bu hem İran halkını milliyetçi duygularla rejime kenetler hem de Türkiye'nin meşru endişeleri doğar” dedi. İran rejiminin yıkılmasının şu anda mümkün gözükmediğini dile getiren Talabani, “Kürdistan bir savaş alanı değil, bir köprü olmalıdır. Kürtler hem ABD’nin müttefikleri hem de İran’ın komşusu olarak gerilimi azaltmada benzersiz bir konuma sahip” sözleriyle hiçbir Kürt grubun İran’a saldırmayacağının altını çizdi.

TRUMP KIŞKIRTMAYA DEVAM EDİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bölge ülkelerinden özür dileyerek bu ülkelere yönelik saldırıları durdurduklarını ilan etmesi tam da böyle bir zamanlamaya denk geldi. Pezeşkiyan’ın açıklamalarına jet hızıyla cevap veren ABD Başkanı Trump, bölge ülkelerinin İran’la savaşmamasından duyduğu hayal kırıklığını, “İran, Ortadoğu'yu ele geçirip yönetmek istiyordu. Binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Ortadoğu ülkelerine karşı yenilgiye uğradı. İran’ın ABD ve İsrail’in saldırıları sayesinde özür dilemesi teslim olmasıdır” cümleleriyle gösterdi.

En şiddetli gece

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında en şiddetli karşılıklı saldırılardan biri dün akşam yaşandı. Şiddetli saldırılar savaşın 8'inci gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak" açıklamasının ardından geldi. İran'ın başkenti Tahran'da birbiri ardına şiddetli patlamalar meydana geldi. İran ise Amerikan-İsrail ittifakına "Gerçek Vaat-4 Operasyonu"nun 27. dalgası ile cevap verdi.

Gece gökyüzünü aydınlatan patlamalarda Tahran Petrol Rafinerisi hedef alındı. Saldırı sonucunda rafineri bölgesinde birden çok patlama meydana geldi ve yangın çıktı. İran Petrol Bakanlığı toplamda 3 tesisin hedef alındığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada saldırıya misilleme olarak İsrail’in Hayfa Petrol Rafinerisi’nin Hayberşekan füzeleriyle vurulduğu bildirildi. ABD-İsrail saldırıları ayrıca Keşm’deki su arıtma tesisini hedef aldı. Devrim Muhafızları buna karşılık saldırıların gerçekleştirildiği Bahreyn'deki Jufair Üssü'nü hassas güdümlü füzelerle vurduğunu açıkladı.

Diğer taraftan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırıda bulunulurken Musul’da Haşdi Şabi’ye hava operasyonunda 1 kişi öldü.







