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ANKARA

ABD’den üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirecekleri 14 Haziran’daki NATO zirvesine 2 hafta kala iki ülke arasında diplomasi trafiği hızlandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
ABD’den üst düzey ziyaret
Wendy Sherman - Sedat Önal

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirecekleri 14 Haziran’daki NATO zirvesine 2 hafta kala iki ülke arasında diplomasi trafiği hızlandı. Baş başa buluşma programı üzerinde özel kalemler çalışıyor. NATO zirvesi kapsamında liderlerin dışında iki ülke dışişleri bakanlarının da bir araya gelmesi bekleniyor.

  • Bir yandan Erdoğan-Biden görüşmesi planlanırken öte yandan dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında bir heyet Ankara’ya geldi. Bu ziyaret Biden’ın Amerikan yönetimini devralması ardından Ankara’ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu. Sherman, Ankara’da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Sherman’ın Ankara’da ayrıca, sivil toplum yetkilileri ile de bir araya geleceği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı’ndaki siyasi istişarelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı.

İSTİŞARELER 3 YIL ARADAN SONRA

Türkiye ile ABD arasında siyasi istişarelerin bir önceki toplantısı 2018 Mart ayında Washington’da yapılmıştı. Önal ile Sherman başkanlığındaki istişarelerde ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Halen iki ülke arasında ciddi konularda derin fikir ayrılıkları bulunuyor. Bu konuların başında FETÖ elebaşı Gülen olmak üzere FETÖ üyelerini barındırmaya devam etmesi, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile iş birliği, S-400 satın alınması üzerinden F-35 satışının engellenmesi geliyor.

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