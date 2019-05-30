ABD’den yine F-35 şantajı

TSK’nın Pençe Harekâtı sürerken ABD’den F-35 merkezli yeni bir adım daha geldi. İngiliz haber ajansı Reuters’a göre ABD, Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ‘ciddi bir şekilde’ düşünüyor. Bunun gerekçesi ise Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve önümüzdeki ay TSK’ya teslim edilmesi beklenen S-400 hava savunma sistemi.

Ajansa konuşan ABD’li iki kaynak, Türk pilotların F-35 eğitimlerini tamamen sonlandırma konusunda son kararın henüz verilmediğini bildirdi. Pilotlar, Türkiye’ye ‘kağıt üzerinde’ teslim edilen uçaklarla ilgili bir süredir Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü’nde eğitim görüyor. Sürece son verilmesi durumunda pilotların Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

Şimdiye dek teslimi yapılan 4 uçağın Ankara’ya gönderileceği de meçhûl. ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan karara göre Türkiye S-400’leri alırsa F-35’ler hiçbir şekilde teslim edilmeyecek; ortağı olduğu JSF-Müşterek Taarruz Uçağı projesinden de çıkarılacak. Aynı zamanda Türkiye, ciddi yaptırımlara da maruz kalacak.

S-400’DE SORUN YOK

Amerikalıların Reuters üzerinden ilettiği son mesaj, yaklaşık 2 yıldır S-400 konusunda yapılan şantaj zincirinin son halkası niteliğinde. Bunun yanında hem Ankara hem de Moskova, ilk S-400 bataryasının haziran veya temmuz ayında tesliminin yapılacağı konusunda hemfikir.

600 km’likradar tarama alanına, 400 km’den hedef kilitleme kapasitesine sahip olan S-400’ler, 250 km’nin üzerinde bir mesafeden uçak, füze gibi tehditleri vurabiliyor. Sistemle birlikte Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de büyük bir hava üstünlüğüne sahip olacak.

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