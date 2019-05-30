Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem ABDden yine F-35 şantajı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Şimdi de eğitim şantajı

ABD’den yine F-35 şantajı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı sürerken, ABD’den yeni F-35 şantajı geldi. Reuters’a göre ABD, Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı tartışıyor. Gerekçe ise Türkiye’nin S-400’den vazgeçmemesi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
ABD, Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı tartışıyor.
ABD, Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı tartışıyor.

TSK’nın Pençe Harekâtı sürerken ABD’den F-35 merkezli yeni bir adım daha geldi. İngiliz haber ajansı Reuters’a göre ABD, Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ‘ciddi bir şekilde’ düşünüyor. Bunun gerekçesi ise Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve önümüzdeki ay TSK’ya teslim edilmesi beklenen S-400 hava savunma sistemi.

Ajansa konuşan ABD’li iki kaynak, Türk pilotların F-35 eğitimlerini tamamen sonlandırma konusunda son kararın henüz verilmediğini bildirdi. Pilotlar, Türkiye’ye ‘kağıt üzerinde’ teslim edilen uçaklarla ilgili bir süredir Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü’nde eğitim görüyor. Sürece son verilmesi durumunda pilotların Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

Şimdiye dek teslimi yapılan 4 uçağın Ankara’ya gönderileceği de meçhûl. ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan karara göre Türkiye S-400’leri alırsa F-35’ler hiçbir şekilde teslim edilmeyecek; ortağı olduğu JSF-Müşterek Taarruz Uçağı projesinden de çıkarılacak. Aynı zamanda Türkiye, ciddi yaptırımlara da maruz kalacak.

S-400’DE SORUN YOK

Amerikalıların Reuters üzerinden ilettiği son mesaj, yaklaşık 2 yıldır S-400 konusunda yapılan şantaj zincirinin son halkası niteliğinde. Bunun yanında hem Ankara hem de Moskova, ilk S-400 bataryasının haziran veya temmuz ayında tesliminin yapılacağı konusunda hemfikir.

600 km’likradar tarama alanına, 400 km’den hedef kilitleme kapasitesine sahip olan S-400’ler, 250 km’nin üzerinde bir mesafeden uçak, füze gibi tehditleri vurabiliyor. Sistemle birlikte Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de büyük bir hava üstünlüğüne sahip olacak.

REKLAM

2. adım Fırat’ın doğusu
GÜNDEM
2. adım Fırat’ın doğusu
2. adım Fırat’ın doğusu

2. adım Fırat’ın doğusu

Pençe Harekatı, PKK'ya lojistik sağlayan ABD'ye de darbe olacak.
Sivillerin kaçacağı yer kalmadı

Sivillerin kaçacağı yer kalmadı

Esed rejiminin bombaladığı İdlib için insani kriz ve göç uyarısı.
12 seçim kurulu başkanı ifade verdi

12 seçim kurulu başkanı ifade verdi

Seçim kurulu başkanları ifadeye çağrıldı.
İsrail erken <br>seçime gidecek

İsrail erken
seçime gidecek

Netanyahu hükümeti kuramadı, seçim Eylül'de.
Bahçeli 50 başkanı Ankara’ya çağırdı

Bahçeli 50 başkanı Ankara’ya çağırdı

İl başkanlarına hemşehri stratejisi anlatılacak.
HDP’li belediyeden Türkçe’ye yasak

HDP’li belediyeden Türkçe’ye yasak

Kayyum dönemindeki işçiler de işten çıkarıldı.
AK Partililerden komşu harekatı

AK Partililerden komşu harekatı

AK Parti'de 'İstanbul' çalışmaları yoğunlaştı.

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

Sabri Uzun'un kefil oldukları FETÖ'cü çıktı.

Nadir element <br>silahı masada

Nadir element
silahı masada

Çin, ABD'ye karşı element silahını masaya sürecek.

566 yıldır<br>acısını atamadılar

566 yıldır
acısını atamadılar

​Erdoğan, İstanbul fethinin kutlandığı programda konuştu.
Trump'a S-400 teklifi

Trump'a S-400 teklifi

Erdoğan-Trump telefonda görüştü.
Bakü'de<br>farklı final

Bakü'de
farklı final

Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.
Hakurk'ta iki şehit

Hakurk'ta iki şehit

EYP saldırısında yaralanan askerlerimiz şehit düştü.
Rusya<br>dosyası kapandı

Rusya
dosyası kapandı

Özel Yetkili Savcı Mueller, görevinden istifa etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.