Gündem ABDnin ham petrol stokları azaldı
ANKARA

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 600 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 600 bin varil (yüzde 0,8) azaldığını ve yaklaşık 420 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 233 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Haber Merkezi AA
ABDnin ham petrol stokları azaldı
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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 595 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 500 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 222 milyon 700 bin varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 565 bin varil artarak 6 milyon 759 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 50 bin varil artarak 2 milyon 929 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 18-24 Aralık haftasında 195 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 249 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

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