Abdulhamit Gül: Tarikatların yargıda yapılanması söz konusu değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gül, Haber Global'de canlı yayınlanan "Az Önce Konuştu" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bir takım cemaatlerin, tarikatların adı geçiyor, bunların yargıda yapılandıkları ve FETÖ benzeri bir riskin yavaş yavaş yaklaştığı, yüksek yargıyı, mahkemeleri ele geçirdikleri söyleniyor. Hakyol ve Menzil tarikatlarının ismi geçiyor. Siz bunlardan haberdar mısınız?" sorusuna Bakan Gül, her dönemde yargıya yönelik saldırı olduğunu, 15 Temmuz sonrasında yargının ilk defa bir darbeyi yargıladığını söyledi.

"Yargı asla ele geçirilemez"

Gül, yargının asla ele geçirilebilecek bir merci olmadığını, göz bebeği gibi korunması gerektiğini belirterek, "Yargı özellikle FETÖ'den arındıkça, inşa süreci ile beraber eksikliklerini telafi ederek yoluna devam etmektedir. HSK anayasal bir kurumdur. Dedikodu, yıpratmaya yönelik ifadelerin dışında gerçek hangi olgu varsa onun üzerine elbette gider." dedi. Tarikatların yargıdaki etkisi konusunun geçerliliği olmadığını, yargıya yönelik sistematik bir saldırı yapıldığını ifade eden Bakan Gül, "Yargıya yönelik saldırıların art niyetli olduğunu kabul etmek lazım. Yargı ideolojisini adalete teslim eden bir mekanizmadır. Yargı mensubunun tek ideolojisi vardır, 'adalet'. Hiçbir kişisel görüş yargıda egemen olamaz. Milletimizin adalet beklediği ve gözünü diktiği yargıyı lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bu anlamdaki dedikoduların hiçbir hukuki temeli yok." diye konuştu.

REKLAM

"Yargının her zaman bağımsız" olup olmadığı sorusu üzerine Gül, 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün paralel ve kripto bir yapılanmayla kumpaslar kurduğunu, usulsüz dinlemeler yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

GÜNDEM Rus basınından 10 ülkenin büyükelçinin geri adımı yorumu: Erdoğan'ın karşısında dize geldiler

10 büyükelçinin geri adımı

"Elbette yargı bağımsız değildi o dönemde, paralel yapı anlamında. FETÖ'ye ve kendi hiyerarşisine hizmet eden, adalete hizmet etmeyen, hukuka hizmet etmeyen ve anayasadan talimat almayan bir yargıydı. O dönemde yargıya kimse bir şey söylemezken, ağır eleştiri yapmazken, bugün yargıyı ele geçiren ve kumpaslar kuran sözde hakim, savcıların, o dönemin terör örgütü militanları yargılanıyor diye, bugün bunu yargılayan yargı mensuplarına yönelik iftira atılması gerçekten manidar."

Gül, "10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarından geri adım attıklarını, şu anda bu konuya ilişkin durumun ne olduğunun sorulması" üzerine, "Türkiye egemen bir güçtür. Türkiye öyle birilerinin şamar oğlanı değildir. Türkiye birileri tarafından terbiye edilmeye yönelik bir terbiye odasına oturtulan, talimat verilen parmak sallanan ülke değildir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamayla ortaya koydu ve gösterdi. Bu konu milli bir mesele. Bu konuda iktidarıyla, muhalefetiyle ortak bir duruşla yani Türkiye'ye yönelik, egemen bir devletin varlığına yönelik, Türk yargısına yönelik bu anlamda kabul edilemeyecek tavırlara karşı, bir ortak sesin güçlü bir şekilde çıkması elbette yakışanıydı." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM