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Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor

Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor

17:2411/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
AA
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Kanun teklifi 32 maddeden oluşuyor.
Kanun teklifi 32 maddeden oluşuyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46'sının, 2025 yılının ilk üç ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda idari para cezalarında artırıma gidiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin 32 maddeden oluştuğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemelere gidildiğini belirten Güler, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulacağını, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderileceğini, mahkeme kararlarının gerekçelerine uygun olarak iptal edilen hükümlerin kanunla düzenleneceğini açıkladı.

Teklif ile kamu çalışanlarının özlük haklarının korunarak kanunlaştırılacağını aktaran Güler, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelerin önemli bir kısmının aynen korunduğunu, bazılarının ise günün koşulları içinde yeniden düzenlendiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, düzenlemeyle "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"un adının "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirileceğini, teklifte buna benzer uyum düzenlemelerinin yapıldığını dile getirdi.

112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız ihbarlara cezalar artırılıyor

Güler, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrıların son dönemde ciddi oranda arttığını belirterek,
"2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46'sının, 2025 yılının ilk üç ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermiş, çalışan personelin iş yükünü artırmış, çalışma verimliliğini de düşürmüştür. Bu konuda idari para cezalarında artırıma gidiyoruz"
bilgisini verdi.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve gerekçesiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak 5326 Sayılı Kanun'da düzenleme yaptıklarını aktaran Güler,
"Düzenlemeyle hem idarenin bütünlüğünün sağlanması hem bugüne kadar uygulanmakta olan özlük hakları ve diğer haklarında hukuki bir boşluk doğmaması adına bu düzenlemeyi bugün itibarıyla Meclis Başkanlığımıza sunmuş olduk"
dedi.


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