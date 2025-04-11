Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor

"2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46'sının, 2025 yılının ilk üç ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermiş, çalışan personelin iş yükünü artırmış, çalışma verimliliğini de düşürmüştür. Bu konuda idari para cezalarında artırıma gidiyoruz"