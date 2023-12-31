36 ilde eş zamanlı düzenlenen yürüyüşlerin İstanbul’daki adresi İl Sağlık Müdürlüğü oldu. Burada toplanan doktorlar adına basın açıklamasını Dr. Yunus Emre Tüysüz okudu. Açıklamada, “Gazze'deki katliamlar hız kesmeden devam ederken maalesef geçtiğimiz hafta Siyonizm’in ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri alçak saldırılarıyla 12 kahraman askerimizi şehit ettiler. Öfkemize öfke, acımıza acı eklendi. Bu hain saldırılar, Siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarımız olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, her Müslüman'ın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti” ifadeleri kullanıldı.
ZULMÜ DUYURMAK İSTİYORLAR
Eyleme katılan Dr. Salih Selman, “Gençlerimiz genç hekimlerimiz artık birçok şeyin farkında. Yapılan zulmü hekimlere yapılan muameleyi hepsi görüyor. Bunu da dünyaya duyuruyorlar. Gençlerimiz dünyanın duymadığını görüyor, hekimlik adı altında bilerek zulme devam ettiğini görüyorlar. Hem mesleklerine devam edip bu davaya katılmaları bizi sevindiriyor” diye konuştu.