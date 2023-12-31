Acımıza acı eklendi

TÜGVA ve 22 sivil toplum kuruluşu, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü’nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla hem terör örgütü PKK'yı hem de işgalci İsrail'in Gazze’de sivillere yaptığı acımasız katliamını lanetlemek için büyük bir buluşma organize ediyor. Yürüyüş öncesinde değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, ''Dün Hakkari’de kahraman askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile bugün Gazze’de yapılan soykırımın arkasındaki irade, aynı iradedir. İşte 1 Ocak Pazartesi sabahı Galata Köprüsü’nde bu hakikati tüm dünyaya haykıracağız. Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak'' ifadelerini kullandı. Yeni Şafak'a özel açıklamalarda da bulunan Beşinci, tüm vatandaşlara etkinliğe katılmaları yönünde çağrıda bulunarak, "1 Ocak sabahı saat 8.30’da öyle bir baş kaldıracağız, öyle bir eylem yapacağız ki bütün halklar uyanacak. Bütün Batılı kukla liderleri titreyecek ve bu soykırımın son günü olacak." dedi.