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Acımıza acı eklendi

Türkiye’nin dört bir yanında hekimler, PKK terörüne ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sessiz yürüyüş yaptı.

Saliha Engin
04:00 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 07:05 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul'da düzenlenen sessiz yürüyüş.
İstanbul'da düzenlenen sessiz yürüyüş.

36 ilde eş zamanlı düzenlenen yürüyüşlerin İstanbul’daki adresi İl Sağlık Müdürlüğü oldu. Burada toplanan doktorlar adına basın açıklamasını Dr. Yunus Emre Tüysüz okudu. Açıklamada, “Gazze'deki katliamlar hız kesmeden devam ederken maalesef geçtiğimiz hafta Siyonizm’in ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri alçak saldırılarıyla 12 kahraman askerimizi şehit ettiler. Öfkemize öfke, acımıza acı eklendi. Bu hain saldırılar, Siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarımız olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, her Müslüman'ın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti” ifadeleri kullanıldı.


ZULMÜ DUYURMAK İSTİYORLAR

Eyleme katılan Dr. Salih Selman, “Gençlerimiz genç hekimlerimiz artık birçok şeyin farkında. Yapılan zulmü hekimlere yapılan muameleyi hepsi görüyor. Bunu da dünyaya duyuruyorlar. Gençlerimiz dünyanın duymadığını görüyor, hekimlik adı altında bilerek zulme devam ettiğini görüyorlar. Hem mesleklerine devam edip bu davaya katılmaları bizi sevindiriyor” diye konuştu.


TÜGVA Başkanı Beşinci'den Galata'daki 'Gazze Yürüyüşü' öncesi önemli mesajlar: Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak
TÜGVA Başkanı Beşinci'den Galata'daki 'Gazze Yürüyüşü' öncesi önemli mesajlar: Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak

TÜGVA ve 22 sivil toplum kuruluşu, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü’nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla hem terör örgütü PKK'yı hem de işgalci İsrail'in Gazze’de sivillere yaptığı acımasız katliamını lanetlemek için büyük bir buluşma organize ediyor. Yürüyüş öncesinde değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, ''Dün Hakkari’de kahraman askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile bugün Gazze’de yapılan soykırımın arkasındaki irade, aynı iradedir. İşte 1 Ocak Pazartesi sabahı Galata Köprüsü’nde bu hakikati tüm dünyaya haykıracağız. Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak'' ifadelerini kullandı. Yeni Şafak'a özel açıklamalarda da bulunan Beşinci, tüm vatandaşlara etkinliğe katılmaları yönünde çağrıda bulunarak, "1 Ocak sabahı saat 8.30’da öyle bir baş kaldıracağız, öyle bir eylem yapacağız ki bütün halklar uyanacak. Bütün Batılı kukla liderleri titreyecek ve bu soykırımın son günü olacak." dedi.

#Gazze
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#zulüm
#İsrail
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