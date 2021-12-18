​Acıyı değil umudu çiziyoruz

Yemenli ressam Maha Alıabdullah Al-Awami (32), Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi’nde kendi gibi savaş mağdurlarına gönüllü resim eğitimi veriyor. Üç yıl önce ailesi ile birlikte ülkesindeki iç karışıklıktan dolayı Türkiye’ye gelen Al-Awami, liseden beri profesyonel olarak resim yaptığını anlatıyor.
ÇİZDİKÇE YÜZLERİ GÜLSÜN İSTİYORUM
- Yaptığı resimleri satarak geçimini sağlayan Al-Awami, “Daha çok umudu yansıtan resimler çiziyorum. Resimlerimde, hayatımızda acı olsun istemiyorum. Mültecilerle ilgili resimler çizdiğimde de o resmi yine umuda bağlayarak tamamlıyorum. Toplum merkezine gelen öğrencilerim savaştan kaçarak gelenler. Resim öğrenmeye gelen kişiler zaten acıdan çıkıp gelen insanlar. Bir şeyler çizdiklerinde yüzlerinin gülmesini istiyorum. O acıları hatırlatan çizim değil, çok renkli umut verecek resimler çizdirmeye çalışıyorum.” dedi. “Kendi ülkemde sergi salonu açarak resim öğretmek istiyorum.” diyen Al-Awami, “Tek aradığımız güvenli bir yaşam.” ifadelerini kullanıyor.