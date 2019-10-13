Gündem Acun Ilıcalıya yeniden trafik kazası şoku
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Acun Ilıcalı'ya yeniden trafik kazası şoku

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın yeğeni ve TV8’in sahibi olan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, &quot;Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler&quot; ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Kaza, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu yakasında yaşandı. TV8'in sahibi Ilıcalı'nın kullandığı araç, O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Hava yastıklarının açılmasıyla birlikte Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil ise hurdaya döndü.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Anne babasını kazada kaybetmişti

Acun Ilıcalı anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu.

Bu kazadan sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmayan Ilıcalı sonrasında eşinden de boşanmıştı.

Ilıcalı’nın trafik kazası yaptığı günün sabahında Prof.Dr.Mustafa Ilıcalı Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell ortaklığında bir protokole öncülük ederek “Trafikte Küçük Hata Yoktur” sosyal yatırım projesinin lansmanını gerçekleştiriyordu.

Ayrıca Acun Ilıcalı’nın 1994 yılında da İstanbul Bağdat Caddesi’nde geçirdiği ağır motosiklet kazası sonucunda sol kolu kırılmış ve arkasında oturan arkadaşı hayatını kaybetmişti. Ilıcalı’nın koluna 35 dikiş atılmış ve platin takılmıştı.

Trafikte küçük hata yoktur

Acun Ilıcalı’nın trafik kazası yaptığı günün sabahında ise Acun Ilıcalı’nın amcası Prof.Dr.Mustafa Ilıcalı trafik kazalarında sürücü hatalarına dikkat çekmek ve çocukların da bilinçlenmesini sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell ortaklığında bir protokole öncülük ederek “Trafikte Küçük Hata Yoktur” sosyal yatırım projesinin lansmanını Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştiriyordu.

Ilıcalı ailesinin trafik kazalarındaki hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak Türkiye’de ulaştırma konusunda büyük hizmetler yapmış bir isim olan Mustafa Ilıcalı’nın “Trafikte Küçük Hata Yoktur” projesinin lansmanının yeğeni Acun Ilıcalı’nın kaza yaptığı güne denk gelmesi, trafik kazalarında dikkatli olmanın, bilinçli olmanın ve kurallara her daim uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterir nitelikteydi.

Acun Ilıcalı’nın amcası olan Prof.Dr.Mustafa Ilıcalı lansmanda yaptığı konuşmada “Türkiye'de her gün ortalama 21 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Vatandaşlarımızın kurallara titizlikle uyduğunda da bu konuda başarılı olunabileceği açıktır. İçişleri Bakanlığımızın açıklamalarıyla bu yıl ilk 9 ayda ölümlü kazalarda yüzde 31, yaya nedenli kazalarda yüzde 34 azalma olmuştur. Bu da göstermektedir ki; konuya ilişkin farkındalık uygulamaları ve güçlü denetim vatandaşlarımız üstünde olumlu etki oluşturmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Trafik kazalarında özellikle sürücü hatalarına dikkat çeken Prof.Dr.Mustafa Ilıcalı’nın “Trafikte Küçük Hata Yoktur” projesi ile kazalara bağlı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

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