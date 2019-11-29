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POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 82 milyon hep birlikte kardeşiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 82 milyon hep birlikte kardeşiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin "Türkiye'de Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü ile 82 milyon hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz ve hiçbir kimse mezhebinden, inancından, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı başka bir muameleye de tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu tür fiillere karşı gereken her zaman en ağır şekilde elbette karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum Adliyesi'nde, hakim, savcı ve adliye personeliyle yemek yedikten sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nı makamında ziyaret etti.

Gül, adliye çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki adalet hizmetlerini değerlendirmek ve temaslarda bulunmak için Erzurum'da bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Yargı paketlerimizin birincisi kanunlaştı. Milletimizin büyük bir beğenisiyle kanunlaşan Yargı Paketi, artık uygulama aşamasında. Büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Elbette bu paketler devam edecek. Milletimizin sorunlarını çöze çöze daha fazla hem yargıya güvenin arttığı hem de adalet hizmetlerinin etkinleştiği süreci hep beraber yaşayacağız."

Önceki gün İzmir Gaziemir'de yaşanan Alevi bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması olayına da değinen Gül, şunları söyledi:

"Bu hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir eylemdir. Bunu şiddetle ve nefretle kınıyoruz. 26 Kasım itibariyle de derhal olay esnasından itibaren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir. Emniyet güçlerimiz de bu tespiti yaptığında elbette hukuk gereken cezayı verecektir.

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Şu bir gerçektir ki Türkiye'de Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü ile 82 milyon hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz ve hiçbir kimse mezhebinden, inancından, düşüncesinden, yaşam tarzından dolayı başka bir muameleye de tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu tür fiillere karşı gereken her zaman en ağır şekilde elbette karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Çünkü Türkiye 82 milyon hepimizin evidir ve o hanenin içerisinde Alevi, Kürt, Sünni, zengin ve fakir fark etmez herkesin hukuku, hukuk devleti olan ülkeye emanettir, hepimize emanettir."

  • Hukuku koruyacaklarının altını çizen Gül, "Elbette huzura kast etmek isteyenler var, provokasyonlar var. Belki farklı sebeplerde olabilir ama ne olduysa bunun ortaya çıkması için çalışmalar devam etmektedir ama ne olursa olsun hiçbir zaman kardeşliğimizi bozdurmayacağız, provokasyonlara da hiçbir zaman alet olmayacağız. Devletimiz, hukuk devletidir ve bu tür vatandaşlara, 82 milyonu eşit olan vatandaşa ayrımcılığa asla izin vermeyecektir. Dolayısıyla bu tür provokasyonları ve eylemleri kınadığımı ifade etmek isterim."

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"Yeni Yargı Paketi'nde ilanların devam etmesi öngörülüyor"

Abdulhamit Gül, bir gazetecinin Yeni Yargı Paketi ile yerel gazetelerin ilanların kesileceği yönünde iddiaları hatırlatması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Yargı Paketi'nde hukuk usulüne ilişkin düzenlemeler söz konusu. Ancak bildiğiniz gibi icra ve basın ilanlarıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin sona erdirilmesi gibi bir düşünce söz konusu değil. Böyle bir düzenleme yargı paketinde söz konusu olan bir düzenleme değil. Dolayısıyla gazete, medyanın da desteklenmesi, hür bir şekilde yayınlarını yapabilmeleri ve bu anlamda desteğin sürmesi için ilanlarla ilgili, sona erdirmeyle ilgili şu an itibarıyla pakette herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Elektronik satış usulüyle ilgili düzenlemeler, icrayı kolaylaştıracak birtakım farklı düzenlemeler var ama ilanların devam etmesi öngörülüyor."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde alevi vatandaşların evlerine işaret konmasıyla ilgili 'Alevi vatandaşlarımızın evlerine işaret konması gibi hareketler bizi bölmek için yapılıyor. Cezasız kalamayacak' dedi.


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