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Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname

Adalet Bakanlığı, ölümlü kazaya karışan oğlunu yurt dışına kaçıran ünlü yazar Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname hazırladı. Ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu Mısır'a akabinde de Amerika'ya kaçıran Eylem Tok'un geri iadesi için yazımına başlanan talepname, 1 hafta 10 gün içerisinde ABD'ye iletilecek.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:20 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 12:28 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname
Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname

Adalet Bakanlığı, ölümlü kazaya karışan oğlunu yurt dışına kaçıran ünlü yazar Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname hazırladı.

Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kazanın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanlığı, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok'un iadesi için ABD'ye talepname hazırladı.

Eylem Tok

Ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu Mısır'a akabinde de Amerika'ya kaçıran Eylem Tok'un geri iadesi için yazımına başlanan talepname, 1 hafta 10 gün içerisinde ABD'ye iletilecek.


Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok hakkında açıklama: Yakalama kararı çıkarıldı
Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok hakkında açıklama: Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasına yönelik yayınlanan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücünün, adli kolluk görevlilerinden önce olay yerine gelen annesi tarafından kaçırıldığı bildirdi. Aynı gün 2 Mart'ta T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan, şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


#Adalet Bakanlığı
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