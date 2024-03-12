Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname

Adalet Bakanlığı, ölümlü kazaya karışan oğlunu yurt dışına kaçıran ünlü yazar Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname hazırladı.
Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kazanın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Adalet Bakanlığı, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok'un iadesi için ABD'ye talepname hazırladı.
Ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu Mısır'a akabinde de Amerika'ya kaçıran Eylem Tok'un geri iadesi için yazımına başlanan talepname, 1 hafta 10 gün içerisinde ABD'ye iletilecek.