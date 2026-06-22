Adalette yeni reform paketi: 12'nci Yargı Paketi Meclis Başkanlığına sunuldu

Teklif ile destekten yoksun kalma ve iş gücü kaybı tazminatlarında faiz hesaplama yöntemi değişiyor. Düzenlemeyle vatandaş ve işletmeler üzerindeki aşırı mali yükün azaltılması hedefleniyor. Paketle gelecekteki kazanç kaybı üzerinden hesaplanan tazminatlarda faiz uygulaması değiştiriliyor. Özellikle sigorta ve iş dünyasının uzun süredir gündeme getirdiği maliyet sorununa çözüm getirmeyi amaçlıyor.

AK Parti tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "12'nci Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını amaçlayan teklif 30 maddeden oluşuyor.

Teklif; yargılamaların hızlandırılmasından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) uygulamasına getirilen sınırlamalara, dijitalleşmeden tazminat ve faiz sistemindeki değişikliklere kadar birçok düzenleme içeriyor.

AİLE TAŞINMAZLARI İÇİN MİRAS KOLAYLIĞI

Teklif için düzenlene basın toplantısında konuşan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, miras kalan taşınmazların satışında ilk açık artırmanın yalnızca mirasçılar arasında yapılması düzenlendiğini söyledi. Akbaşoğlu, "Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında, birinci açık artırmanın sadece ve sadece malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların, dışarıdan kötü niyetli müdahalelerle değerinin altında fiyatlara satılmasını engelliyor, malın muhammen kıymetinin yüzde yüzü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkân tanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Teklifle birlikte idare aleyhine hükmedilen para alacakları için doğrudan icra takibi başlatılması uygulamasına son veriliyor. Vatandaşların önce ilgili idareye başvurması, ödeme yapılmaması halinde icra yoluna gitmesi öngörülüyor. Ayrıca

486 LİRAYA KADAR OLAN UYUŞMAZLIĞA TEK HAKİM

Paket kapsamında noterlik işlemlerinde dijitalleşme artırılırken, noter evraklarının elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla mahkeme ve savcılıklara gönderilmesinin önü açılıyor. İdari yargıda ise 486 bin liraya kadar olan bazı uyuşmazlıkların tek hâkim tarafından karara bağlanabilmesi sağlanarak yargı süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

HAGB'YE YENİ SINIR

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması uygulamasına ilişkin oldu. Buna göre işkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işlediği kötü muamele niteliğindeki suçlarda HAGB kararı verilemeyecek. Böylece bu suçlarda cezasızlık algısının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BİLİRKİŞİLİK SINIRLANDIRILIYOR

Teklifle, hâkim ve savcıların hukuki bilgiyle çözebileceği konularda bilirkişiye başvurulması disiplin yaptırımına bağlanıyor. Bilirkişilerin yalnızca teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarda görev alması öngörülüyor.

DİJİTAL VE GENETİK VERİLER İÇİN GÜVENCE

Ceza soruşturmalarında elde edilen genetik veriler ile dijital materyallerin saklanması ve imhasına ilişkin usuller de ilk kez açık şekilde düzenleniyor. Beraat veya takipsizlik halinde genetik verilerin derhal imha edilmesi hükme bağlanıyor.

TAZMİNAT VE FAİZ HESAPLARI DEĞİŞİYOR

Paketle destekten yoksun kalma ve çalışma gücü kaybı tazminatlarında faiz uygulaması yeniden düzenleniyor. Geleceğe yönelik hesaplanan tazminat kalemlerine olay tarihinden değil karar tarihinden itibaren faiz işletilmesi öngörülüyor.

DURUŞMALARA 3 AY SINIRI