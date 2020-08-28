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ADANA

Adana Ceyhan'daki silahlı kavga ambulansta son buldu: 3 ölü

Adana'da kan donduran cinayet: Ambulansın içinde öldürüldü

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki silahlı kavga hastane önüne kadar sürdü. Hasımlarının evini basmaya giden grup ile evdekiler arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada kurşunların ayağına isabet etmesi sonrası yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanenin önünde ambulans içinde öldürüldü.

Haber Merkezi İHA
Silahlı kavgada ayağından yaralanan şahıs, ambulansın içinde öldürüldü.
Silahlı kavgada ayağından yaralanan şahıs, ambulansın içinde öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Gem ve Aşkın Acun, hasımları olan Salih Kayaokay’ın Adana'nın Ceyhan ilçesi Tuzlugöl Mahallesi’nde bulunan evine baskına gitti.

Her iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş açmaya başladı. Açılan ateşler sonucunda Mehmet Gem ile Aşkın Acun olay yerinde hayatını kaybederken Salih Kayaokay’da ayağından yaralandı.

Silahlı çatışmada yaralanan kişi ambulans içinde öldürüldü.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

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AMBULANSIN İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı kavganın bulunduğu bölgeye gelen sağlı ekipleri, ayağından yaralanan Salih Kayaokay’ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay’a ateş edip öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli hızla kaçtı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Adana'daki silahlı kavga hastane önünde son buldu: Ambulansın içinde öldürüldü
FOTOĞRAF 12
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Alınan bilgiye göre, Mehmet Gem ve Aşkın Acun, hasımları olan Salih Kayaokay’ın Adana'nın Ceyhan ilçesi Tuzlugöl Mahallesi’nde bulunan evine baskına gitti.
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Her iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş açmaya başladı. Açılan ateşler sonucunda Mehmet Gem ile Aşkın Acun olay yerinde hayatını kaybederken Salih Kayaokay’da ayağından yaralandı.
Title
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Title
Silahlı kavganın bulunduğu bölgeye gelen sağlı ekipleri, ayağından yaralanan Salih Kayaokay’ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Title
Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay’a ateş edip öldürdü.
Title
Olayı gerçekleştiren şüpheli hızla kaçtı.
Title
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Title
Title
Title
Title
Adana'daki silahlı kavga hastane önünde son buldu: Ambulansın içinde öldürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki silahlı kavga hastane önüne kadar sürdü. Hasımlarının evini basmaya giden grup ile evdekiler arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada kurşunların ayağına isabet etmesi sonrası yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanenin önünde ambulans içinde öldürüldü.

Sokak ortasında ağır yaralı halde bulundu!
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