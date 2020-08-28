Adana'da kan donduran cinayet: Ambulansın içinde öldürüldü

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Burada kabadayılık sökmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina’yı kışkırtıp Doğu Akdeniz’e savaş uçakları gönderen Fransa’yı uyardı: "Bu niye geldi buraya? Hukuk diyorsunuz, anlaşmalar diyorsunuz. 1960 anlaşmalarında siz garantör müsünüz? Sizin böyle bir hakkınız, yetkiniz var mı? Türkiye’nin gücünün, kuvvetinin test edilmemesi gerekir. ‘Ben geldim buraya’ diye kabadayılık yok. Burada sökmez."