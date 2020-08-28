Adana Ceyhan'daki silahlı kavga ambulansta son buldu: 3 ölü
Adana'da kan donduran cinayet: Ambulansın içinde öldürüldü
Adana’nın Ceyhan ilçesindeki silahlı kavga hastane önüne kadar sürdü. Hasımlarının evini basmaya giden grup ile evdekiler arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada kurşunların ayağına isabet etmesi sonrası yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanenin önünde ambulans içinde öldürüldü.
Silahlı kavganın bulunduğu bölgeye gelen sağlı ekipleri, ayağından yaralanan Salih Kayaokay’ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay’a ateş edip öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli hızla kaçtı.