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Adana diken üstünde: Hatay'daki deprem ‘psikolojik yıkım’a neden oldu

Önceki akşamki deprem Adana’da fiziki yıkıma yol açmasa da ‘psikolojik yıkım’ oldu. Hasar tespit çalışmalarının ardından evlerine yerleşen Adanalılar yeniden sokaklara döküldü. Emekli bankacı Ali Kanadaşı, “Geceyi arabalarda geçirdik. Adana'da yeni bir deprem beklendiği yönündeki açıklamalar bizi daha da endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Hatice Saka
Hatice Saka
04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Önceki akşamki deprem Adana’da fiziki yıkıma yol açmasa da ‘psikolojik yıkım’ oldu.

Önceki akşamki deprem Adana’da fiziki yıkıma yol açmasa da ‘psikolojik yıkım’ oldu.

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki yeni deprem Adana'da da paniğe neden oldu. Hasar tespit çalışmalarının ardından evlerine yerleşen vatandaşlar yeniden sokaklara döküldü. Vatandaşlar araçlarına binerek toplanma merkezlerine akın etti. Deprem bilimcilerin ‘Adana’da da deprem olabilir’ açıklamaları, geceyi sokakta geçiren vatandaşların korkusunu daha derinleştirdi.

KORKUYU ATLATMIŞTIK Kİ

Emekli bankacı Ali Kanadaşı, yaşadığı dehşeti bize şu sözlerle anlattı: “Evim hasarlı olduğu için, oğlumun yanına taşındık. 15 gündür burada kalıyoruz. Artık yavaş yavaş depremin korkusunu atlattık diye düşünürken birden büyük bir panik yaşadık. Eşim, gelinim ve torunum, hemen kendimizi sokağa attık ve geceyi arabalarda geçirdik. Adana'da yeni bir deprem beklendiği yönündeki açıklamalar bizi daha da endişelendiriyor. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemiyorum. İnsan kendinden çok sevdikleri için endişe ediyor. Torunum Meryem onun korkusu beni üzüyor. İnşallah dedikleri olmaz ve eski huzurlu günlerimize döneriz."

NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK

Ev hanımı Nevin Farsak ise Maraş depremlerinin korkusunu atlatamadan bir kez daha sarsıldıklarını söyledi. Farsak şu ifadeleri kullandı: “15 gün önce yaşanan deprem çok korkunçtu. İki kızımla birlikte tatbikatlardan aklımızda kalan yöntemlerle çocuk odasında kendimizi korumuştuk. Daha o günlerin dehşeti geçmeden büyük bir panik yaşadık. Evimiz müstakil olduğu için daha az etkileniriz sanmıştım ama öyle olmadı. Çocuklar çok korktu, gece deprem diye bağırarak uyandılar. Zor bir gece geçirdik. Tüm sokak komşularımız ateş yakıp etrafına toplandılar. Dışarda bu soğukta uzun saatler geçirmek özellikle çocuklara zor oluyor. Evimize geçsek de tedirginliğimiz devam ediyor. Uzmanların Adana'ya dair sözleri de korkumuzu arttırdı. Bu belirsizlik yaşamımızı güçleştirdi. Ne yapacağımızı şaşırdık."

Hastaneye tahliye

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, ana binanın kolonlarında yorgunluk tespit edilince hastaların tahliyesine karar verildi.


#Adana
#Deprem
#Hatay
12 dakika önce
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Adana diken üstünde: Hatay'daki deprem ‘psikolojik yıkım’a neden oldu
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