Adana polisi bile şoke oldu: 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı Polis bile şoke oldu: 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı Yapılan çok sayıda koronavirüs uyarısına rağmen kuralların hiçe sayıldığı görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Adana’da pandemi nedeniyle denetim yapan trafik polisleri, 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şok oldu.

Haber Merkezi 29 Ekim 2020, 10:12 Son Güncelleme: 29 Ekim 2020, 10:31 İHA