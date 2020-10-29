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ADANA

Adana polisi bile şoke oldu: 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

Polis bile şoke oldu: 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

Yapılan çok sayıda koronavirüs uyarısına rağmen kuralların hiçe sayıldığı görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Adana’da pandemi nedeniyle denetim yapan trafik polisleri, 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şok oldu.

Haber Merkezi İHA
Adana’da denetlemeye takılan 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı.
Adana’da denetlemeye takılan 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karataş Bulvarında uygulama başlattı. Polis bir süre sonra 72 AAK 274 plakalı minibüsü durdurdu. Abdullah Ertem yönetimindeki minibüste 14 yolcu olması gerekirken çok sayıda yolcu olduğu görüldü.

Adana’da pandemi nedeniyle denetim yapan trafik polisleri, 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şok oldu.
Yolcular tek tek minibüsten indirilerek sayıldı. Minibüste 37 yolcunun bulunduğu belirlendi.

Ayrıca sürücünün SRC belgesinin de olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücüye de 6 bin 806 lira para cezası verildi.

Adana’da pandemi nedeniyle denetim yapan trafik polisleri, 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şok oldu.
  • Yolcular temin edilen başka bir araçla evlerine gönderildi. Pandemi döneminde 14 kişilik minibüse 37 kişinin bindirilmesi ise polisi bile şaşkına çevirdi.

Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
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Kütahya’da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Koronavirüs vakalarının artmasını engellemek için ev ziyaretleri ve misafirliğin yasaklanmasının ardından kurul yeni tedbirler aldı.
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Kütahya genelinde pozitif ve temaslı olarak ev karantinasında olanların kapılarına uyarı yazısı asılmasına karar verildi.
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Kararda, Tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına, İlİlçe Mahalli Denetim Ekipleri ve Kolluk tarafından yapılacak ilk ziyarette ‘bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır” ibaresi içeren yazı asılmasına, asılan yazının yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesine, bu hususun kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi” denildi
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Karar sonrası il genelinde vaka olan evlerin kapılarına ‘bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi içeren yazılar da asılmaya başladı.
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Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
Koronavirüs vakalarının artmasına neden olan ev ziyaretlerine ilişkin Kütahya'da ilginç bir karar alındı. Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına 'bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' ibaresi içeren yazı asılmasına karar verdi.
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