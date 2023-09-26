Adana polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Adana’da narkotik polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe
Adana’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş ekiplerinin katılımıyla gün boyu Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi’nde narkotik uygulaması düzenlendi. Uygulamada üzerlerinden 1.50 gram esrar maddesi, 12 adet uyuşturucu hap, 7 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi çıkan 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.