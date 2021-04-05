Gündem 14 milyon lira böyle çöp oldu
ADANA

Adana'da ​1.4 milyon lira böyle çöp oldu

1.4 milyon lira böyle çöp oldu

Adana’da “Kaynak yok” diyerek yüzde 50’si biten köprüyü yarım bırakan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu kez de 1 milyon 399 bin lira harcanarak yapılan 20 iş yerini ‘Görüntü kirliliği oluyor’ diyerek yıktırdı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Adanada ​1.4 milyon lira böyle çöp oldu
Yapımı biten 20 iş yeri belediye tarafından böyle yıkıldı. İşyerlerinden geriye bu görüntü kaldı

31 Mart seçimlerinden beri ellerine geçen her fırsatta israf edebiyatı yapan CHP’li belediye başkanlarında tutarsızlık bitmiyor. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 milyon 399 bin lira harcanarak yapılan 20 iş yerini “Görüntü kirliği” nedeniyle yıktı. Belediyenin parası bu şekilde çöp oldu. Karalar, daha önce de “Kaynak yok” diyerek yüzde 50’si biten köprüyü yarım bırakmıştı.

Zeydan Karalar
Zeydan Karalar

İHALEYE ÇIKMADAN YIKTI

Adana MHP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 2019 yılı başlarında Çukurova ilçesinde bulunan Güzelyalı Mahallesi’ndeki Şehit Polis Metin Badak Parkı’nda yeni bir düzenleme başlatmıştı. Bu kapsamda bölgede seyyar tezgâhlarla satış yapan bici bici muhallebicileri için de özel ahşaptan 20 adet dükkan yapıldı. Ancak dükkânlar sahibine teslim edilemeden araya 31 Mart 2019 seçimleri girdi. Seçimlerde belediye CHP’ye geçince skandal bir karar alındı. Yapımına 1 milyon 399 TL harcanan dükkânlar, muhallebicilere teslim edilmeden görüntü kirliliği olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Bir vatandaş tarafından çekilen yıkım anına ilişkin görüntülerde portatif dükkânların sökülmek yerine yıkıldığı görüldü.

SEYYAR SATICILAR MAĞDUR

CHP’li belediyenin hem esnafı hem de belediyeyi zarara soktuğunu belirten Adana Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, “Bu hizmet olası bir çalışmaydı. Çünkü o bölgede bizim seyyar satıcılarımız vardı. Bu seyyar satıcıların yerlerini terk etmeleri neticesinden daha iyi hizmet vermeleri için ahşap dükkanlar yapılmıştı. Yapıların yıkılması bizi çok üzmüştür. Çünkü bu bir ekmek kapısıydı. Seyyar satıcılarımıza küçük bir iş yeriydi. Bu işin bir de maliyeti var. Maddi boyutu da var belediyeye külfet oldu. Kamu zararıdır kabul edilebilecek bir durum değildir. Yaklaşık Bir milyonun üzerinden para boşa gitti” dedi.

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