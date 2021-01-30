Gündem Adanada şafak vakti dev operasyon 500 polis katıldı 90 firari aranıyor
ADANA

Adana'da dev operasyon: 500 polis katıldı 90 firari aranıyor

Adana'da şafak vakti dev operasyon: 500 polis katıldı 90 firari aranıyor

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve araması olan 90 firarin yakalanması için 500 polis ile şafak operasyonu düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
Operasyona yüzlerce polis katıldı.
Operasyona yüzlerce polis katıldı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, para cezalarını yatırmayan ve aranası olan 90 kişinin adresini yapılan çalışmalar neticesinde belirledi. Savcılığın talimatı üzerine ekipler, 90 firarinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

500 polisin görev aldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Yakalanan firariler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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