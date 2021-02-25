Havaya ateş açan magandalar bekçilere saldırdı

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bir grup, tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Devriye görevindeki mahalle bekçileri, müdahale etmek üzere silah seslerinin geldiği yere gitti.

Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı.

ELİNDEN YARALANDI

Karşılarında mahalle bekçilerini gören kimliği belirsiz magandalar, bu kez silahın namlusunu bekçilere doğrultup tetiği çekti. Bir mahalle bekçisini elinden yaralayan magandalar, daha sonra otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı

Yaralı mahalle bekçisi, çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan mahalle bekçisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı

Polisin olay yerinde yaptığı incelemed boş 5 tüfek kartuşu, yaklaşık 100 metre ilerisinde de çok sayıda boş tabanca kovanı bulundu. Bölgeyi zırhlı araçlarla ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAF 9 Olay, saat 18.30 sıralarında Engelliler Parkı Kent Ormanı sahil kısmında yaşandı. İddiaya göre, sahilde oturan vatandaşlar, Sefa Ş. tarafından rahatsız edilince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin kimliğini kontrol etti. Yapılan kontrolde, aranması olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmamak için kendini denize attı. POLİS DENİZE GİRDİ <br> <br> Şüphelinin denizden çıkmaması üzerine ekipler, durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye ulaşan deniz polisi ekipleri, Sefa Ş.'yi denizden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Denizden çıkmaması üzerine hem deniz polisi hem de Balçova Emniyet Amirliği ekiplerinden bir polis, denize girdi. Sefa Ş. etkisiz hale getirilip, karaya çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekip otosuna bindirilen Sefa Ş., polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı İzmir'de tuhaf olay: Polisten kaçıp denize atladı İzmir Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan kimlik sorgusunda aranması olduğu tespit edilen Sefa Ş., gözaltına alınmamak için denize atladı. Polislerin saatler süren ikna çabasına rağmen Sefa Ş. sudan çıkmak istemeyince, polis ekipleri şüpheliyi denize girip, çıkararak, gözaltına aldı.

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