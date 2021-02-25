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ADANA

Adana'da havaya ateş açan magandalar bekçilere saldırdı

Havaya ateş açan magandalar bekçilere saldırdı

Adana'da havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş açan magandalar dehşet saçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle bekçilerine de saldıran magandaların silahından çıkan kurşunlar bir mahalle bekçisi elinden yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı.
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bir grup, tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Devriye görevindeki mahalle bekçileri, müdahale etmek üzere silah seslerinin geldiği yere gitti.

Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı.

ELİNDEN YARALANDI

Karşılarında mahalle bekçilerini gören kimliği belirsiz magandalar, bu kez silahın namlusunu bekçilere doğrultup tetiği çekti. Bir mahalle bekçisini elinden yaralayan magandalar, daha sonra otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı

Yaralı mahalle bekçisi, çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan mahalle bekçisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı

Polisin olay yerinde yaptığı incelemed boş 5 tüfek kartuşu, yaklaşık 100 metre ilerisinde de çok sayıda boş tabanca kovanı bulundu. Bölgeyi zırhlı araçlarla ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de tuhaf olay: Polisten kaçıp denize atladı
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Olay, saat 18.30 sıralarında Engelliler Parkı Kent Ormanı sahil kısmında yaşandı. İddiaya göre, sahilde oturan vatandaşlar, Sefa Ş. tarafından rahatsız edilince durumu polise bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin kimliğini kontrol etti.
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Yapılan kontrolde, aranması olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmamak için kendini denize attı.
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POLİS DENİZE GİRDİ <br> <br> Şüphelinin denizden çıkmaması üzerine ekipler, durumu deniz polisine bildirdi.
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Bölgeye ulaşan deniz polisi ekipleri, Sefa Ş.'yi denizden çıkarmak için ikna etmeye çalıştı.
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Denizden çıkmaması üzerine hem deniz polisi hem de Balçova Emniyet Amirliği ekiplerinden bir polis, denize girdi.
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Sefa Ş. etkisiz hale getirilip, karaya çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekip otosuna bindirilen Sefa Ş., polis merkezine götürüldü.
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Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
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Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
İzmir'de tuhaf olay: Polisten kaçıp denize atladı
İzmir Balçova ilçesinde, polis tarafından yapılan kimlik sorgusunda aranması olduğu tespit edilen Sefa Ş., gözaltına alınmamak için denize atladı. Polislerin saatler süren ikna çabasına rağmen Sefa Ş. sudan çıkmak istemeyince, polis ekipleri şüpheliyi denize girip, çıkararak, gözaltına aldı.

Kaza yapıp tehdit yağdırdılar: Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum
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Olay; saat 03.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Hasan Furkan, Berat Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Hyundai marka 34 GH 6316 plakalı otomobil ile kaza yaparak bir evin bahçesine girdi.
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Kaza sonrası şoför olduğu iddia edilen Hasan Furkan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine alkollü gençler zor anlar yaşattı.
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Basın mensuplarına da tehditler yağdıran alkollü gençler, “ bak bunu çekme, sen bunu yayınla ben sana ne yapıyorum, inşallah yarın bir gün haberlerde görürüm” diyerek de tehditler yağdırdı. Bununla da kalmayan alkollü gençler sonrası gülerek “haberlere de çıkacak mıyız” sözleriyle pes dedirtti.
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Alkollü oldukları için değil yola dökülen mazot yüzünden kaza yaptıklarını belirten gençler kazanın nedeninin yola dökülen mazot olduğunu iddia etti.
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Olayla ilgili tutanak tutan polislere zor anlar yaşatan alkollü gençler “sen bizim kaskodan para almamamız için bunu yapıyorsun ama ben o parayı alacağım” diyerek polis ekiplerini suçladılar.
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Polis ekipleri alkollü olan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlere cezai işlem uyguladı
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Öte yandan polis ekipleri ve alkollü gençler arasında ilginç diyaloglar oluştu.
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Kaza yapıp tehdit yağdırdılar: Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum
Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 alkollü genç kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza sonrası görüntülenmek istemeyen alkollü gençler ''Bak bunu çekme, sen bunu yayınla ben sana ne yapıyorum, inşallah yarın bir gün haberlerde görürüm" diyerek de tehditler yağdırdı.


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