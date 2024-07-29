Adana'da orman yangını: Evler tahliye edildi müdahale sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sera artığı çöplerde başlayıp yayılan yangında bazı seralar ve palmiye ağaçları zarar gördü. Serası yanan eski Aşağıkocayatak muhtarı Ahmet Çetin, "Yangın ilk olarak sera artıklarından başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede seralara sıçradı. Benim de seram yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü" dedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.