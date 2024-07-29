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Adana'da orman yangını: Evler tahliye edildi müdahale sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ederken, tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evinin tahliye edildiği öğrenildi.

07:07 - 29/07/2024 Monday
Güncelleme: 07:22 - 29/07/2024 Monday
DHA
Alevler hızla büyüdü müdahale sürüyor
Alevler hızla büyüdü müdahale sürüyor

Yangın, saat 04.00 Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

Ormandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye etti.

Tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evi tahliye edilirken, ekiplerin bölgede söndürme çalışması devam ediyor.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.



#Adana
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