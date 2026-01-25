Yeni Şafak
Adana’da plastik üretim tesisindeki yangın kontrol altına alındı

23:5825/01/2026, Sunday
IHA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir plastik üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adana’da plastik üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir plastik üretim tesisinde çıktı. Tesisten yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından tesiste soğutma çalışmaları sürerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


