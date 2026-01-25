Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya'da sobadan çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da sobadan çıkan yangın kontrol altına alındı

19:3025/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Kütahya’da bir evin bahçesinde bulunan tek katlı depoda, odun sobasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bahçedeki tahta palet ve kontrplaklar zarar görürken, alevlerin eve sıçraması önlendi.

Kütahya’da bir evin bahçesindeki tek katlı depoda odun sobasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde depo olarak kullanılan tek katlı binada çıktı. Depodan yükselen yükselen alevler, bahçedeki tahta palet ve kontrplakları sardı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını eve sirayet etmeden söndürdü. Yapılan ilk incelemede, yangının odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.


#Kütahya
#soba
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim kredisi 2026 ne zaman başlayacak, şartları neler olacak?