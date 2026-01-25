Kütahya'da sobadan çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, akşam saatlerinde Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde depo olarak kullanılan tek katlı binada çıktı. Depodan yükselen yükselen alevler, bahçedeki tahta palet ve kontrplakları sardı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını eve sirayet etmeden söndürdü. Yapılan ilk incelemede, yangının odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.