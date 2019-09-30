Gündem Adanada polise bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu
ADANA

Adana'da polise bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Adana'da çevik kuvvet polisine yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin kimliği tespit edildi. Bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Adana'daki saldırıyı düzenlyen MLKP üyesi 2 terörist tespit edildi.
Adana'daki saldırıyı düzenlyen MLKP üyesi 2 terörist tespit edildi.
MLKP üyesi terörist
DHA
MLKP üyesi terörist
MLKP üyesi terörist
DHA
MLKP üyesi terörist
Adana'da saldırıya uğrayan çevik kuvvet polisi
DHA
Adana'da saldırıya uğrayan çevik kuvvet polisi

Adana'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin kimliği belli oldu.

DHA
Adana çevik kuvvet aracına düzenlenen bombalı saldırıdan sonra olay yeri.

OLAYDAN KISA SÜRE ENCE BÖLGEDE EV KİRALAMIŞLAR

Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel harekat opolislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu.

Adana'da polislerimize yapılan bombalı saldırı kamerada
OYNAT 00:34
Adana'da polislerimize yapılan bombalı saldırı kamerada
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 i polis 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

  • Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.

DHA
Adana çevik kuvvet aracına düzenlenen bombalı saldırıdan sonra olay yeri.

DHA
Adana çevik kuvvet aracına düzenlenen bombalı saldırıdan sonra olay yeri.

Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı
GÜNDEM
Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı
21. yüzyılın en tartışmalı olayı

21. yüzyılın en tartışmalı olayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Washington Post'a Kaşıkçı makalesi.
Abonelikücretlerinde emsal karar

Abonelik
ücretlerinde emsal karar

​2003 yılı mart ayı öncesinde ödenen ücretleri kapsıyor.
Yeğeninin evinde 2 terörist etkisizleştirildi

Yeğeninin evinde 2 terörist etkisizleştirildi
Dış ticaret<br>rakamları açıklandı

Dış ticaret
rakamları açıklandı

İhracat yüzde 1,6 oranında artış gösterdi.
Saldırıdan önce ev kiralamışlar

Saldırıdan önce ev kiralamışlar

Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu.
'Sergen'i getirmeyin!'

'Sergen'i getirmeyin!'

Ağır yenilginin ardından Beşiktaş'a çarpıcı uyarı.
İki marka<br>daha katıldı

İki marka
daha katıldı

​Otomotivdeki faiz indiriminin kapsamı genişliyor.
Konut kredisi bulunanlara müjde

Konut kredisi bulunanlara müjde

​3 kamu bankası kredilerde 0.99'dan yapılandırma imkanı getirdi.
Kızının gözü<br> önünde öldürüldü

Kızının gözü
önünde öldürüldü

Kızını lunaparka götüren baba başından vuruldu.
Yüzde 300 artış var

Yüzde 300 artış var

​Kredilerdeki indirim vatandaşı harekete geçirdi.
Eğitime<br> 1 ay ara verildi

Eğitime
1 ay ara verildi

Bitişikteki okulda ikili sistemle eğitim verilecek.
Bizden birisi

Bizden birisi

​Alman futbolcu Türk kültürüne özel ilgi gösteriyor.
Uyuyan devi uyandırdılar

Uyuyan devi uyandırdılar

Erdoğan: Üzerimize gelirlerse, sonuçlarına katlanırlar.
Deprem<br>satışları patlattı

Deprem
satışları patlattı

En çok satanlar çadır, el feneri ve düdük oldu.
10 kişiden 5'i<br>hattını değiştirecek

10 kişiden 5'i
hattını değiştirecek

Deprem sonrası ankette dikkat çeken sonuçlar...
Binlerce Suudi askerini esir aldık

Binlerce Suudi askerini esir aldık

​Aramco saldırısının ardından Husilerden yeni bir iddia geldi.
Acımız bir adımız bir

Acımız bir adımız bir

​MHP deprem ile ilgili son derece kapsamlı bir rapor hazırlıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.