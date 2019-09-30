Adana'da polise bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu Adana'da çevik kuvvet polisine yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin kimliği tespit edildi. Bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Haber Merkezi 30 Eylül 2019, 09:30 Son Güncelleme: 30 Eylül 2019, 09:48 DHA