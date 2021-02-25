Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı

Ömer Çelik’ten mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babasına "saldırganlar yakalanacak" sözü

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şehitlerin babası Ali Oruç'u telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olaya çok üzüldüklerini belirten Çelik, 'Bu alçaklar kimse buluruz, eninde sonunda. Ayrıntılı şekilde bakılıyor. Mezarlarımızı da tekrar eski haline getireceğiz. Yapacağımız iş, bu alçakları bulmak ve mezarları eski haline getirmek' dedi.