Gündem Adanada şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı
ADANA

Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Şehitlerin babası Ali Oruç, &quot;Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler&quot; diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.
Şehitlerin babası Ali Oruç, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Adana'da 15 Temmuz şehitleri ikiz kardeşlerin mezarları tahrip edildi
GÜNDEM
Adana'da 15 Temmuz şehitleri ikiz kardeşlerin mezarları tahrip edildi

Ekipler, mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınıp, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına 21 Şubat'ta zarar verildi.

    Olayın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu.

Şehit Mehmet Oruç ve ikizi Ahmet Oruç kimdir?

Ömer Çelik’ten mezarları tahrip edilen ikiz şehitlerin babasına söz: Saldırganlar yakalanacak
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Ömer Çelik’ten mezarları tahrip edilen ikiz şehitlerin babasına söz: Saldırganlar yakalanacak

Adana'da tahrip edilen ikiz şehitlerin mezarları onarıldı
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Adana'da tahrip edilen ikiz şehitlerin mezarları onarıldı

Ömer Çelik’ten mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babasına
OYNAT 01:45
Ömer Çelik’ten mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babasına "saldırganlar yakalanacak" sözü
Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şehitlerin babası Ali Oruç'u telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olaya çok üzüldüklerini belirten Çelik, 'Bu alçaklar kimse buluruz, eninde sonunda. Ayrıntılı şekilde bakılıyor. Mezarlarımızı da tekrar eski haline getireceğiz. Yapacağımız iş, bu alçakları bulmak ve mezarları eski haline getirmek' dedi.


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