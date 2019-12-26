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ADANA

Adana'da sular çekildi: Sele kapılan otomobiller ortaya çıktı

Adana'da sular çekilince sele kapılan otomobiller ortaya çıktı

Adana’da cezaevinden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 akrabasıyla birlikte sele kapılıp daha sonra güçlükle kurtulan şahıs ile başka bir vatandaşın otomobili sel suları çekilince ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Sel sularına kapılan otomobillere hurdaya dönmüş halde bulundu.
Sel sularına kapılan otomobillere hurdaya dönmüş halde bulundu.

Adana’da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz azaltınca selin hasarı da ortaya çıktı. Kürkçüler Cezaevi’nden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 kişiyle birlikte sel sularına kapılıp daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Can-Kur ekipleri tarafından sazlıklara tutunmuş halde bulunan şahısların da otomobilleri hurdaya dönmüş halde derede bulundu. Aynı yerde sel sularına kapılan başka bir otomobil de hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölge balçık içinde olduğu için otomobiller çıkarılamadı.

İHA

Sel suları sadece otomobilleri değil tarlaları da sular içinde bıraktı. Cezaevinin hemen yan tarafındaki tarlanın sahibi Sedat Kara aşırı yağmur nedeniyle ektiği patates tarlasının tamamen su altında kaldığını ve yaklaşık 400 bin liralık zararı olduğunu söyledi.

İHA
Yağmurun devam etmesi nedeniyle yollarda oluşan sular çekilmezken, Adana merkez ve ilçelerinde hayat adeta felç oldu.

Kara, derede iki araç olduğunu, akşam cezaevinden çıkan bir kişi ile vatandaşın araçlarının olduğunu ancak araçların hala alınamadığını da belirtti.

Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
FOTOĞRAF 12
Title
Adana'da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz azaltınca selin hasarı da ortaya çıktı.
Title
Kürkçüler Cezaevi'nden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 kişiyle birlikte sel sularına kapılıp daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Can-Kur ekipleri tarafından sazlıklara tutunmuş halde bulunan şahısların da otomobilleri hurdaya dönmüş halde derede bulundu.
Title
Sel suları sadece otomobilleri değil tarlaları da sular içinde bıraktı.
Title
Cezaevinin hemen yan tarafındaki tarlanın sahibi Sedat Kara aşırı yağmur nedeniyle ektiği patates tarlasının tamamen su altında kaldığını ve yaklaşık 400 bin liralık zararı olduğunu söyledi.
Title
Kara, derede iki araç olduğunu, akşam cezaevinden çıkan bir kişi ile vatandaşın araçlarının olduğunu ancak araçların hala alınamadığını da belirtti.
Title
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
Title
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
Title
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
Title
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
Title
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
Title
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
Title
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı
Adana'da cezaevinden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 akrabasıyla birlikte sele kapılıp daha sonra güçlükle kurtulan şahıs ile başka bir vatandaşın otomobili sel suları çekilince ortaya çıktı.


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