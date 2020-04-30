Adana'da uçurtma yasağı!

Uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oluyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan çocuklar ile yetişkinler, 'sıkıldıkları' gerekçesiyle evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı.

Gökyüzünde her gün yüzlerce görülen uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oldu.

VALİLİĞE DİLEKÇE VERİLDİ

Bu da evlerinde, evlerinde cihaza bağlı yaşayan çok sayıda hastayı riske attı. Vatandaşlar, Adana Valiliği'ne dilekçeler vererek, önlem alınmasını istedi.

Adana Valiliği de kaymakamlıklara yazı göndererek, muhtarların vatandaşları, uçurtma uçurmaması yönünde uyramasını istedi. Belediye hoparlörlerinden ve camilerden, uçurtma uçurulmaması için uyarı anonsları yapılmaya başlandı.

Uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oluyor.

392 TL CEZASI VAR

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis telsizinden ekiplere uçurtma uçuranlar ile satanlara 392 TL para cezası uygulanması için talimat verildi.

Kent genelinde uçurtma denetimi başlarken, uçurtmaların elektrik hatlarının yanı sıra Adana Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü'ndeki uçaklar için tehdit oluşturduğu da bildirildi.