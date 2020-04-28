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Gündem Adanada uygulama esnasında kaçan Suriyeli genci vuran polis tutuklandı
ADANA

Adana'da uygulama esnasında kaçan Suriyeli genci vuran polis tutuklandı

Adana'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili açığa alınan polis memuru tutuklandı. Adana Valiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ali H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi İHA
Adana'da sokağa çıkmasa yasağına yönelik uygulama esnasında kaçan Suriyeli genç polisin silahından çıkan kurşunla yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'da sokağa çıkmasa yasağına yönelik uygulama esnasında kaçan Suriyeli genç polisin silahından çıkan kurşunla yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Suriye uyruklu Ali el Hemdan'ın silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Dün Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerce Güney Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde uygulama yapıldığı sırada bir şahsın görevlileri görünce kaçmaya başladığı vurgulanan açıklamada, "Polis ekibinin yaya olarak bu şahsı kovaladığı, 'dur' ihtarında bulunulduğu, şahsın Sucuzade Mahallesi 30095 ile 30093 Sokak kesişiminde kendisini takip eden ekipte görevli polis memuru F.K'nin görev silahından çıkan bir adet mermiyle göğüs bölgesinden yaralandığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Olay yerine gelen ambulansla şahsın hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Şüpheli F.K. 'kasten öldürme' suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve tutuklanmıştır." denildi.

Olaya ilişkin Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Uygulama noktasında dur ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen kişi yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

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