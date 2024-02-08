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Adana'da uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı

Adana'da, depoda, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., tutuklandı.Şüpe

10:43 - 8/02/2024 Thursday
DHA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı

Adana'da, depoda, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu depoya operasyon düzenledi.

Depoda arama yapan polis, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., işlemleri sonrası tutuklandı.











#Adana
#Uyuşturucu
#Operasyon
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