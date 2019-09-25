Gündem Adanadaki orman yangınında kundaklama iddiası 1 kişi tutuklandı
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Adana Kozan'daki orman yangınındaki kundaklama iddiasına tutuklama

Adana'daki orman yangınında kundaklama iddiası: 1 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan orman yangınına ilişkin kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önceki gün, Dilekkaya Mahallesi'ndeki Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Tarihi kalenin eteklerinde yangın

Şüphelilerden biri tutuklandı

Soruşturma kapsamında, yangından sonra antik kent çevresinden çıkarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesine kaçtığı belirlenen 2 şüpheli, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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