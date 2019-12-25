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ADANA

Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı okullarda yarın eğitime ara verildi

Adana Valiliğinden yapılan açılamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi. Tatil edilen okullar açıklamada belirtildi, adı geçen okullar haricindeki tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Adana'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullar tatil edildi.
Adana'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullar tatil edildi.

Adana'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil

  • Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Eğitime 26 Aralık 2019 tarihinde ara verilen okullar şöyle:

  • "Yüreğir ilçesi Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşkarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"

Adı geçmeyen okullarda eğitim öğretim devam edecek

Açıklamada, adı geçen okullar haricindeki tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.

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