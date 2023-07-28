Adaylık başvurusu Kasımda

Taslak takvime göre ağustos ayı itibarıyla seçim çalışmalarını hızlandıracak olan AK Parti, adaylık başvurularını kasım ayının ikinci haftası almayı planlıyor. Aday tanıtımı ve beyanname toplantısının da ocak ayı içerisinde yapılması öngörülüyor. 6-7 Ekim’de yapılması planlanan büyük olağanüstü kongrenin ise eylül ayı içerisine çekilebileceği konuşuluyor.

18-19 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programından dolayı takvimde sıkışıklık yaşandığı kaydediliyor. Öte yandan, AK Parti’de vatandaşın gönlünde yer edinen, güler yüzlülüğü ve çalışkan kişiliği ile sorunları çözebilecek isimlerin aday gösterilmesi yönünde değerlendirmeler yapılıyor. İki dönem veya daha fazla belediye başkanlığı yapan isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ve nasıl bir yol izleneceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koyacak.