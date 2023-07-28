|
Gündem

Adaylık başvurusu Kasımda

Yerel seçimlere ilişkin strateji toplantılarına devam eden AK Parti’de seçim takvimi de netleşmeye başladı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Taslak takvime göre ağustos ayı itibarıyla seçim çalışmalarını hızlandıracak olan AK Parti, adaylık başvurularını kasım ayının ikinci haftası almayı planlıyor. Aday tanıtımı ve beyanname toplantısının da ocak ayı içerisinde yapılması öngörülüyor. 6-7 Ekim’de yapılması planlanan büyük olağanüstü kongrenin ise eylül ayı içerisine çekilebileceği konuşuluyor.

18-19 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programından dolayı takvimde sıkışıklık yaşandığı kaydediliyor. Öte yandan, AK Parti’de vatandaşın gönlünde yer edinen, güler yüzlülüğü ve çalışkan kişiliği ile sorunları çözebilecek isimlerin aday gösterilmesi yönünde değerlendirmeler yapılıyor. İki dönem veya daha fazla belediye başkanlığı yapan isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ve nasıl bir yol izleneceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koyacak.



#AK Parti
#Siyaset
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özel yetenek programlarına tercih yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler