Adı banka ama yetkileri yok!

Türkiye’deki bazı kuruluşların, Kosova’da banka unvanı ile şirket açarak piyasaya çek sürdükleri ortaya çıktı. İddiaya göre, çeşitli kuruluşlar Kosova’da banka unvanı ile şirket açtı. Ancak Kosova Merkez Bankası’ndan aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen bu kuruluşlar Türkiye’de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket etti. Böylece piyasaya çek, teminat mektubu gibi evraklar sokıldı.

VATANDAŞ BİLGİ İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olay, bir vatandaş irtibatta olduğu şirkete ilişkin bilgi istemesiyle açığa kavuştu. Geçen yılın kasım ayında bir vatandaş, Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden Turk Yatirim Bankasi SH.A aslı şirket hakkında bilgi talep etti. Yapılan araştırma neticesinde adı geçen şirketin sadece kaydının olduğu ancak Kosova Merkez Bankası’nın belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı tespit edildi.

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ODA VE BORSALAR UYARILDI

Ticaret Müşavirliği, bilgi talebinde bulunan vatandaşa ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi aktardı. Müşavirlik yazısında, Kosova’da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası’nın listesinden teyit edilmesinin yerinde olacağı belirtildi. Ayrıca, firmaların, dikkatli olmaları konusunda bilgilendirilmeleri istendi. Ticaret Bakanlığı, oda ve borsaları uyardı.