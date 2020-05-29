Gündem Adım adım kontrollü sosyal hayata
ANKARA

​Adım adım kontrollü sosyal hayata

Adım adım kontrollü sosyal hayata

Hayatı durma noktasına getiren koronavirüs nedeniyle kapatılan birçok yer, normalleşme takvimi ile birlikte Pursaklar Belediyesi tarafından kapılarını tekrardan vatandaşlara açıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pursaklar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat planlamasına göre 1 Haziran itibariyle yasakların büyük çoğunluğunu kaldırıyor.
Pursaklar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat planlamasına göre 1 Haziran itibariyle yasakların büyük çoğunluğunu kaldırıyor.

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme yolundaki adımları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; gençlik merkezi, kütüphaneler, spor salonları, kreşler, park ve bahçelerin 1 Haziran’dan itibaren açılacağını belirtti.

Açıklanan yeni kararlar sonucunda harekete geçen Pursaklar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat planlamasına göre 1 Haziran itibariyle yasakların büyük çoğunluğunu kaldırıyor. Normalleşme planın her aşamasında 1.5 metrelik sosyal ve fiziksel mesafenin korunması, maske kullanılması ve hijyen kurallarına uyulması öneriliyor.

Pursaklar Yaşam Merkezi gerekli hazırlıkların ardından kapılarını yeniden halka açmaya hazırlanıyor.

PURSAKLAR YAŞAM MERKEZİ AÇILIYOR

Vatandaşların sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Pursaklar Yaşam Merkezi gerekli hazırlıkların ardından kapılarını yeniden halka açmaya hazırlanıyor.

PARK VE BAHÇELER HİZMETE AÇILIYOR

Koronavirüs tehdidinin ardından normalleşme adımları ile birlikte vatandaşların doğayla kucaklaşacağı ve nefes alacağı, Park ve Bahçeler belirlen kurallar çerçevesinde alınan tedbirlerin ardından 1 Haziran’da vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Park ve Bahçeler belirlen kurallar çerçevesinde alınan tedbirlerin ardından 1 Haziran’da vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

KÜTÜPHANELER

Koronavirüs normalleşme adımları kapsamında okuma yazma ve çalışma mekanı olan aynı zamanda bir sosyalleşme, dostluk, kültür sanat ve eğitim merkezi olan kitabın kokusunun sindiği mekanlar, eli kitap ve kalem tutan gençler için belediye bünyesinde hizmet veren kütüphaneler gerekli hazırlıkların ardından hizmet vermeye başlayacak.

KREŞLER

Çocuğunun yaşıtlarıyla bir arada bulunduğu anne ve babası ile örülü dünyadan çıkıp hayata adım atması, arkadaşlık kavramını öğrendiği ve okula ilk adım olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu kreşleri de alınan tedbirlerin ardından 1 Haziran’da kapılarını yeniden açıyor.

Kütüphaneler de gerekli hazırlıkların ardından hizmet vermeye başlayacak.

SPOR SALONLARI

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamaların kaldırılması ile birlikte belediye bünyesindeki spor tesisleri, alınan tedbirlerin ardından 1 Haziran itibari ile vatandaşlara tekrardan hizmet vermeye hazırlanıyor.

YÜZME HAVUZU

Normalleşme adımları kapsamında bir süredir hizmet vermeye ara veren Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu alınan tedbirlerin 1 Haziran itibari ile yeniden vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından tüm bu konularla ilgili ayrıntılı açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.