Adım adım planlı kriz

Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle görüşmeler yürütüp kavgasız devir sinyali veren Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibi, perde gerisinde ise “CHP Genel Merkezi polis tarafından basıldı” görüntüsü vermek için her detayı hesaplamış: İlk başta Özel’in ekibi ile Kılıçdaroğlu ekibi arasında ilk görüşmelerin ardından diyalog ümidi belirdi. 23 Mayıs sabahı Genel Merkez’in suhuletle teslim edilmesi konuşulurken, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekillerine haber vermeden CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştiren Özel, kendini Grup Başkanı seçtirdi.

ARAMALAR CEVAPSIZ

Cumartesi günü görüşmeler daha da yoğunlaştı. Özel’in ekibi, masadaki konularla ilgili kararı değerlendirip dönüş yapacağını bildirerek toplantıdan ayrıldı. Ancak Özel ekibinden bir daha ses çıkmadı ve telefonlara da dönüş yapılmadı. Perde gerisinde, Genel Merkez çalışanlarına “Binayı terk etmeyeceğiz, direneceğiz” talimatı verildi. CHP’li belediyelerden 100’den fazla güvenlik görevlisi Genel Merkez’e çekildi. Bina girişine barikatlar kuruldu. İl başkanlıklarına Ankara’ya partili taşımaları için talimatlar verildi. Onlarca otobüs başkente doğru yola çıktı. Bu otobüslerden bazıları Ankara’ya varmadan polis tarafından durduruldu.

RANDEVU VERİP İÇİŞLERİ’NE GİTTİLER

Pazar sabaha karşı Kılıçdaroğlu ekibine saat 14.00’te buluşmak üzere randevu verildi. Ancak Özel ekibi adına görüşmeye katılacak Murat Emir ve Suat Özçağdaş, tam da bu saatte İçişleri Bakanlığı’na gitti. Yargıtay kararını gerekçe göstererek tahliyenin ertelenmesini isteyen iki isim, durdurulan otobüslerin bırakılmasını talep etti. Ancak “Yargı kararı uygulanacak” cevabını aldı. Özel-İmamoğlu ekibi sürecin sonunda tahliyeye yanaşmayınca, polis müdahelesi yapıldı.

Yaşananların sorumlusu Özel yönetimi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Genel Merkez önünde yaşananları değerlendirdi: Madem kendinizi grup başkanı belirlediniz, genel başkanlık makamı boş kaldı, neden polisin içeri girmesi için beklediniz? Bu sahneyi bilerek yarattılar. Kılıçdaroğlu'na tepki olsun diye yapıldı. CHP tarihinde ilk kez CHP milletvekilleri CHP binasına alınmadı. Kasıtlı olarak polisin olaya müdahale etmesine yol açtılar. Bunun sorumlusu, o günkü yönetimde bulunan arkadaşlardır.







