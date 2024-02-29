Adım adım yerel seçime: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz" dedi. Erdoğan, "Kardeşlerimiz en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz seviyeye nasıl yükselteceğiz. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." ifadelerini kullandı.