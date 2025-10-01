Yeni Şafak
Adli Tıp 81 ile yayıldı

Oğuzhan Ürüşan
04:001/10/2025, Çarşamba
Fotoğraf: Arşiv
Suçların aydınlatılmasında önemli rol üstlenen Adli Tıp Kurumu, hem personel hem de kurumsal kapasite açısından büyük bir gelişim kaydetti. 2002 yılında yalnızca 25 ilde adli tıp hizmeti verilirken bugün bu sayı 81 ile yükseldi. Aynı dönemde 802 olan personel sayısı 3 bin 190’a çıktı. Kurumsal yapı da güçlendirildi. İhtisas kurulu sayısı 5’ten 11’e, ihtisas dairesi sayısı 24’ten 66’ya, grup başkanlığı sayısı 6’dan 16’ya, şube müdürlüğü sayısı 18’den 145’e çıkarıldı. Son iki yılda Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun’da yeni grup başkanlığı binaları açıldı. Ayrıca Ankara, Adana ve Gaziantep’te yeni binaların temeli atıldı.


