Gündem Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı

Dijital materyelleri inceleyen polis, Adnan Oktar örgütünün şifrelerine ulaştı. Örgüt içi yazışmalarda Adnan Oktar’dan ‘Yazar’, silah ve silahlı üyelerinden ‘Bilgisayar’, Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu gibi ileri gelen üst düzey mensuplardan ise ‘Kuzenler’ olarak bahsedildiği belirlendi.

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Adnan Oktar
Adnan Oktar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamda emniyetin şüphelilerden ele geçirdiği dijital materyaller üzerindeki incelemesinin bir kısmı tamamlandı.

Şifreler çözüldü

İnceleme sonucunda örgüt üyelerinin örgüt içi yazışmalarında Adnan Oktar’dan ‘Yazar’, Silah ve Silahlı üyelerinden ‘Bilgisayar’, örgütün Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu gibi ileri gelen üst düzeylerinden ise ‘Kuzenler’ olarak bahsettikleri ortaya çıktı.

İşadamları, bürokratlar, sanatçılar gibi bir çok kişinin listesi çıktı

Yine Hüma Babuna ve Aylin Atmaca’dan ele geçirilen materyallerin incelemesinde ise örgüte ait vakfın organizasyonuna davet edilecek işadamları, bürokratlar, siyasiler ve sanatçıların listeleri ve konusu belli olmayan randevu taleplerini içerir belgelerin çıktığı belirtildi.

FETÖ'nün kapatılan sitesinde yazar!

Vatan'da yer alan habere göre; Oktar’dan sonra örgütün iki numarası olduğu iddia edilen Didem Ürer’in ise 3. bir kişi ile yaptığı görüşmede bu kişiye FETÖ’nün kapatılan yayın organı Rota Haber’de yazar olduğunu söylediği tespit edildi.

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