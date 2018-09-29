Gündem Af değil yenidenyargılama
POLİTİKA

Af değil yeniden yargılama

MHP’nin meclise sunduğu af teklifi sonrası İstanbul Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri basın açıklaması yaptı. MAZLUMDER Genel Sekreteri avukat Kaya Kartal, “Siyasi mahpusların af talebi yok. Onlar yeniden adil bir şekilde yargılanmak istiyorlar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MAZLUMDER üyeleri, pankart açarak basın açıklaması yaptı.
MAZLUMDER üyeleri, pankart açarak basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "Siyasi mahpusların af talebi yok. Onlar yeniden adil bir şekilde yargılanmak istiyorlar" dedi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, pankart açarak basın açıklaması yaptı. MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal, basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, MHP'nin meclise sunduğu af teklifine değindi.

SİYASİ MAHPUSLARIN AF TALEBİ YOK

Bugüne kadar yaptıkları açıklamalar ve cezaevlerinde mahkumlarla yaptıkları görüşmeler sonrasında dile getirdikleri beyanları hatırlatan Kartal, şunları söyledi: "Siyasi mahpusların af talebi yok. Onlar yeniden adil bir şekilde yargılanmak istiyorlar. Bu talep halen canlı bir şekilde duruyor ve maalesef bu talep karşılanmadığı gibi her seferinde devlet kişilere karşı suç işleyenleri affetme yetkisini kendisinde görürken, siyasi mahpuslar yönünden bugüne kadarki tutumunu sürdürüyor. Hiçbir şekilde af, ceza indirimi ve yeniden yargılama olmayacak şeklindeki tavrını devam ettiriyor.

HAKKANİYETLİ YARGILAMA

Umuyoruz ki bu tür açıklamalar ve devam eden çalışmalarla bu bariyer kırılır, sadece geçmiş yargılamalar için değil, bugünkü ve bundan sonraki yargılamalar için de adil, hakkaniyetli yargılama süreçleri gündeme gelir. Bu oturtulmadığında maalesef şunu göreceğiz; 5 yıl sonra tekrar bir af kanunu, 10 yıl sonra tekrar bir ceza indirimi gündeme gelecek. Çünkü cezaevleri sürekli doluyor." Basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Genel Yönetim Kurulu üyesi Avukat İbrahim Asım Bilir de "Bugüne kadar çok şey söylenmiş olmasına rağmen bu mesele bir kangren olarak ortada durmaktadır. Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Hukukun da adaletin de mantığın da gereği budur" şeklinde konuştu.

REKLAM
Atacağımız çok adım var

Atacağımız çok adım var

​ Erdoğan, tarihi Berlin ziyaretiyle yeni bir dönemi başlattı.
Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

​Suriye'nin doğusunda PKK devleti kurmak isteyen ABD'den ilginç itiraf geldi.
Çocukkatilleri: 7 şehit

Çocukkatilleri: 7 şehit

​İsrail, sivillere gerçek mermilerle ateş açtı.
Tatbikatlarsavaşı

Tatbikatlarsavaşı

​Avrupa ülkeleri ABD öncülüğünde Yunanistan ve Ege'de tatbikat yapacak.
Kudüssatılık değil!

Kudüssatılık değil!

Abbas'dan ABD ve ​İsrail'e karşı sert açıklamalar.
Hollandasonunda kabul etti

Hollandasonunda kabul etti

​Suriye PKK'sı PYD'yi desteklemeyeceklerini söyledi.
PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

Terör örgütü PKK, yeni strateji geliştirdi.
'Şimdi tarafını seçme zamanı'

'Şimdi tarafını seçme zamanı'

Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine makale yazdı.

F-35B savaş uçağı düştü

F-35B savaş uçağı düştü

Uçakla üsse 8 kilometre mesafe kala bağlantı kesildi.

Maicon'dan altın gol

Maicon'dan altın gol

​Galatasaray, zorlandığı maçta Erzurumspor'u stoperi 'Maicon'la yıktı.
'Almanya anlaşmaya uymuyor'

'Almanya anlaşmaya uymuyor'

Erdoğan, Almanya'yı terör konusunda uyardı.
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

G.Saray maçında Rıdvan Dilmen'i çıldırtan karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.