AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 12.08'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine uzaklığı, 52,08 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 12.08'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 24,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine uzaklığı, 52,08 kilometre olarak ölçüldü.