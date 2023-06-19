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AFAD Düzce için uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Düzce’nin de içinde bulunduğu Karadeniz ve Marmara Bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından AFAD Düzce için SMS ile uyarıda bulundu.

15:57 . 19/06/2023 Pazartesi
IHA
AFAD Düzce için uyardı

AFAD Düzce için uyardı

Düzce son günlerde sağanak yağışların etkisi altında kaldı. Şiddetli yağışlar sebebiyle birçok ilçede dereler taştı, köyler ve ilçeler sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı hava tahminlerinde yağışların bir süre daha devam edeceğini belirtti. Hava tahminlerinin açıklanmasının ardından AFAD da Düzce’deki vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj atarak şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlara gönderilen mesajda, "Meteorolojiye göre bu gece ve yarın Düzce’de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, Su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olun" denildi.



#AFAD
#sağanak
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#Düzce
42 dakika önce
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