AFAD Müdürü Orhan Tatar: Üç haftada 10 bin 282 artçı meydana geldi

Türkiye, deprem fırtınasının içinden geçiyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde etkili olmasının ardından binlerce bina yıkıldı ve 44 binin üzerine can kaybı yaşandı. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afetle mücadele edilirken depremin vurduğu Malatya, bugün 5.6 şiddetinde sallandı. Merkez üssü Yeşilyurt olan depremde, ölü ve yaralı sayıları bildirilmeye başlandı. Bunun üzerine son gelişmeleri aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, açıklamalarda bulundu.

Tatar, bölgelerde artçıların sıkça yaşandığını belirterek şöyle konuştu: Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin, bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. 3-4 arası büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte 45 oldu. 3 ay önce yaşadığımız 4.9 büyüklüğündeki İzmir ve 5.9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eşdeğer. Sadece şu ana kadar 45 tane artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz.