Afetlere ‘psiko’ destek ordusu

Psikososyal eğitimi verilecek olan ekiplere, ‘ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi’, ‘psikolojik ilk yardım’ ‘sevk etme ve yönlendirme’, ‘bilgi merkezi oluşturma’, ‘toplumu harekete geçirme’, ‘sosyal projeler’, ‘eğitimler ve çalışana destek’ gibi konu başlıklarında bilgilendirmeler yapılacak. Bu eğitimlerde empati, anlama ve duyarlılık yoluyla etkilenenlere psikolojik destek vermek, psikiyatrik hizmetlere ihtiyacı bulunanları belirlemek ve yönlendirme sağlanacak. Toplumda var olan hizmetler ile toplumsal ihtiyaçların buluşması gerçekleştirilecek. Bireylerin, ailelerin ve toplumun kendi ihtiyaçlarını karşılaşmasına ve sorunlarının çözümüne yönelik projelere katılması desteklenecek.